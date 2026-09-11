Un líder narco, venganza de contadores y una extorsión por $ 300 millones: las claves de la trama que tumbó al exfiscal Fodich

Seis civiles, tres policías y un abogado son hasta ahora los sujetos identificados por la Fiscalía Supraterritorial, encabezada por el fiscal Miguel Ángel Orellana, como los integrantes de la organización criminal que planeó y ejecutó las extorsiones y secuestro que afectaron a los hermanos de nacionalidad china Mingkai Fu y Mingxia Fu, la jornada del 6 de agosto pasado.

Siete de los implicados, entre ellos el abogado y exfiscal Vinko Fodich, fueron formalizados este viernes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en que el Ministerio Público les comunicó cargos por asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y otros ilícitos ligados a la tenencia de armamento, municiones y fuegos artificiales.

De acuerdo con el relato de los hechos que hizo el fiscal Orellana, desde a lo menos el 3 de agosto de 2026 los imputados Fodich, Angelo Stevens, José Pinto, Rodrigo Navarrete, Pablo Gajardo, Luis Moraga y Sebastián Gajardo se coordinaron para ejecutar los ilícitos, siendo fundamental para ello el acondicionamiento de un salón de eventos de un edificio ubicado en Santiago Centro como un falso cuartel de la PDI.

En ese lugar, como sostuvo el persecutor, dispusieron objetos con el logo policial y una pizarra portátil con un “organigrama criminal” que supuestamente vinculaba a las víctimas con delitos asociados a organizaciones criminales de origen chino, y ahí los retuvieron contra su voluntad. Lo que no era menor, pues justamente Mingxia Fu es pareja de un imputado que es indagado por pertenecer a la mafia china, específicamente al Clan Chen.

Todo partió cuando los contadores Stevens y Pinto determinaron tomar acciones en contra de las víctimas, ya que les adeudaban honorarios por servicios que les habían prestado.

Ambos mantenían relación laboral con Fodich, quien, a su vez, representaba a los ciudadanos chinos extorsionados, por lo que confiaban en las instrucciones que les daba.

Fue un octavo imputado, Stefanno Andreotti -investigado como líder de una facción narco que integraba un cartel internacional y cuya detención se amplió hasta la jornada del martes 15 de septiembre-, quien ofreció los servicios de los agentes de la PDI para montar el falso operativo y ejecutar el secuestro.

El “operativo”

Fue la tarde del 3 de agosto que la estructura identificada por la Fiscalía, en coordinación con la PDI, comenzó la operación. Ese día, el imputado Moraga Parisi -primo de Franco Parisi- llegó hasta el domicilio laboral de Mingxia Fu, y haciéndose pasar por PDI hizo averiguaciones sobre Mingkai Fu.

Al día siguiente, pasadas las 17.20 horas, el mismo sujeto se dirigió al domicilio particular de las víctimas, nuevamente caracterizado como policía, para hacer más consultas. Mostró en conserjería una carpeta con el logo de la PDI y exhibió una fotografía de Mingkai Fu, para así fijar domicilio exacto.

Tras ello, la mañana del 6 de agosto estaban listos para operar. Siendo las 9.50 horas, Pintó llegó a reunirse con Mingkai Fu con la excusa de entregarle un vale vista, momento en que entraron en escena el subcomisario de la PDI Pablo Gajardo y el inspector Rodrigo Navarrete, tomando a los dos sujetos detenidos, trasladándolos al lugar que habían acondicionado como recinto de cautiverio.

Ahí ya se encontraba como un segundo falso detenido Angelo Stevens, mientras que los imputados Ángel Herrera -que será formalizado el martes- y Luis Moraga actuaban como policías. Junto con ello, el décimo imputado, identificado como Claudio Navarrete, aparentaba ser agente del FBI.

También se logró posicionar en el lugar a Stefanno Andreotti, quien participaba de la simulación, al igual que el asistente policial Sebastián Gajardo, quien incluso concurrió al lugar en un verdadero carro policial.

A esas alturas las extorsiones ya habían comenzado, indicándole al ciudadano chino que tendría que pagar para que la causa en su contra no prosperara. Tras el paso de las horas, llegó al lugar Mingxia Fu acompañada de Fodich, con lo que las presiones para que pagaran sólo fueron al alza.

“Durante esta dinámica les informaron que Mingxia Fu también tenía orden de detención, procediendo Luis Moraga a esposarla. Durante el cautiverio, los sujetos desplegaron distintas maniobras para obtener sus objetivos, entre ellas enviaron fotos de las víctimas a Youngjie Chen (cuñado y pareja); simularon un pago por parte de Angelo Stevens, quien acto seguido fue liberado; anunciaron que en caso de que las víctimas cumplieran sus exigencias, Youngjie Chen quedaría libre en una audiencia de fecha 25 de agosto, y otras similares”, relató el jefe de la Supraterritorial.

Como se dio cuenta en medio de la audiencia, se les exigió como monto final el pago de $ 300 millones, aunque los hermanos sólo llegaron a entregar $ 30 millones, que fueron divididos entre todos los imputados. Fodich, en su declaración ante la Fiscalía, reconoció su participación en los hechos y dijo haber recibido $ 3,5 millones.

Tras la formulación de cargos, la defensa de Fodich, Rodrigo Navarrete y Luis Moraga aceptó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que la de los otros cuatro formalizados de este viernes alegarán lo solicitado a partir de este sábado.

Desde la defensa de Stevens y Pinto, la abogada Alejandra Borda , comentó: “Para nosotros es súper importante considerar la colaboración que han prestado nuestros representados. Ha sido una colaboración altamente sustancial, lo que los pone en una evidente situación de riesgo ante el cumplimiento de una medida cautelar al interior de algún recinto carcelario. Consideramos que no se cuenta lamentablemente con las medidas suficientes que resguarden su integridad física y psicológica ”.

Por su parte, el abordar el resultado de esta primera audiencia, el fiscal Orellana lanzó un duro reproche contra los imputados.

“Todos los imputados tenían plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI. Y que una institución como la PDI, con la que trabajamos y respetamos, sea utilizada para cometer este tipo de delitos es muy riesgoso. Estos hechos se van a perseguir de forma implacable”, sostuvo.