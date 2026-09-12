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    Cancillería despliega programa de apoyo consular en Brasil, México, República Dominicana y EE.UU. por Fiestas Patrias

    El Ministerio de Relaciones Exteriores detalló que las labores en Florianópolis, Orlando, Cancún y Punta Cana consistirán en orientar y apoyar a los chilenos que pierdan sus documentos, sufran accidentes, enfermedades, robos y asaltos, entre otros.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Cancillería despliega programa de apoyo consular en Brasil, México, República Dominicana y EE.UU. por fiestas patrias

    A pocos días del inicio de Fiestas Patrias, Cancillería trasladará a diferentes funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores en el marco de un programa de apoyo consular en las ciudades con mayor afluencia turística de connacionales en estas fechas.

    Las ciudades seleccionadas fueron Florianópolis en Brasil; Orlando, Estados Unidos; Cancún en México y Punta Cana en República Dominicana. El objetivo de Cancillería es fortalecer la presencia en el extranjero ante el alto número de chilenos que saldrá del país.

    Los destinos fueron seleccionados al no contar con un consulado de Chile. Por ello, funcionarios de los Consulados en Porto Alegre, Miami, Ciudad de México y Santo Domingo, acompañados de un refuerzo que viajará desde Santiago, se trasladarán para apoyar a los connacionales.

    En ese sentido, Cancillería detalló que las labores consistirán en orientar y apoyar, dentro de sus competencias, a quienes pierdan sus documentos, sufran accidentes, enfermedades, robos y asaltos, entre otros.

    El canciller Francisco Pérez Mackenna precisó que la iniciativa “permitirá extender el servicio que prestan los consulados, acercándose a los lugares donde se encontrarán nuestros compatriotas, evitando que deban desplazarse, muchas veces cientos de kilómetros a las ciudades sede de nuestros consulados, para recibir asistencia”.

    Asimismo, el secretario de Estado sostuvo que el operativo “responde a una planificación proactiva de prevención y acompañamiento para anticiparse a una de las temporadas de mayor desplazamiento de turistas nacionales al extranjero, garantizando que puedan tener apoyo consular donde más lo necesitan”.

    En cuanto a los detalles de funcionamiento del programa, Cancillería se instalará desde el 17 al 20 de septiembre en Intercity Florianópolis, ubicado en Av. Paulo Fontes, 1210 | Florianópolis – SC - 88010230.

    En Orlando, el consulado estará desde el 15 al 19 de septiembre, específicamente en Ana G. Méndez University. 5601 S. Semoran Blvd, Ste. 55. Orlando, FL 32822.

    Asimismo, las labores en Cancún serán desde el 14 al 19 de septiembre en la Oficina “Casa Consular”, Ministerio Público, en Av. Boulevard Kukulcán, Km. 13, Zona Hotelera, Cancún.

    En cuanto a Punta Cana, el consulado se ubicará en Av. Barceló, Plaza Meeting Point, Local 01, primer piso; entre el 14 y 19 de septiembre.

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