Rusia asegura que todavía no discutió si Putin viajará al G20 en Estados Unidos tras solicitud de cara a cara de Zelenski
“Si Zelenski quiere reunirse con Putin de verdad, puede venir a Moscú”, apuntaron desde Rusia.
Las autoridades de Rusia han asegurado que todavía no se ha discutido la opción de que el presidente, Vladimir Putin, viaje a Estados Unidos para la cumbre de líderes del G20 que acogerá Miami, y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado como el momento para mantener un cara a cara con el presidente ruso para avanzar en el fin de la guerra.
“Todos han sido invitados, por lo que sé, excepto Sudáfrica, lamentablemente. Aquí continúan los trabajos a nivel de expertos. Nuestros expertos siguen trabajando en los documentos para la cumbre, así que todo continúa con normalidad”, ha asegurado el asesor presidencial Yuri Ushakov, al diario ruso Izvestia.
En este sentido, ha ahondado que el viaje del presidente ruso a Miami “ni siquiera se ha debatido”. “Si Zelenski quiere reunirse con Putin de verdad, puede venir a Moscú”, ha añadido.
El mandatario ucraniano ha señalado su disposición a reunirse con Putin, en el marco de la reunión de líderes del G20, si finalmente el mandatario ruso acude a la cita.
“Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones. No se trata de palabras, de lo que yo vaya a decirle o de lo que él quiera decir”, ha afirmado Zelenski en declaraciones a la televisión alemana Deutsche Welle, al ser preguntado si ve posible un cara a cara en el marco de esa reunión.
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