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    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Los equipos se miden este sábado por la Fecha 23 de la Liga de Primera.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este sábado avanzan los partidos de la Liga de Primera, donde Palestino recibe a Universidad Católica por la Fecha 23.

    Los Árabes vienen de alzarse por 2-1 ante Universidad de Concepción y los Cruzados hicieron lo propio al dejar un marcador 1-0 ante Everton, lo que los mantiene en la parte alta de la tabla.

    Cuándo juega Palestino vs. UC

    El partido de Palestino contra la Universidad Católica es este sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna.

    Dónde ver a Palestino vs. UC

    El partido de Palestino contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    La cobertura online de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraPalestinoUniversidad de ChileUCU CatólicaPalestino - UCPalestino vs UCUC vs PalestinoUC - PalestinoU Católica vs PalestinoPalestino vs U CatólicaDónde verVer en vivoHorarioVer onlineVer en streamingQuién transmite

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