Leyenda del Ajax y Barcelona se aleja del fútbol por problemas de salud: “Existe un riesgo muy elevado”.

Marc Overmars, exfutbolista de Países Bajos y hasta esta semana director deportivo del Royal Amberes, anunció que dejará sus funciones en el club belga debido a problemas de salud. El exjugador de Ajax, Arsenal y Barcelona explicó que el cansancio y el estrés acumulados afectaron su estado.

“Por desgracia, el mensaje que les transmito hoy no es el que quería darles. Todo el cansancio acumulado durante los últimos meses y el enorme estrés alcanzaron desgraciadamente su punto máximo el pasado fin de semana”, señaló en una carta.

El exdelantero de 53 años sufrió un infarto en 2022, durante la misma temporada en la que comenzó a desempeñarse como director deportivo del Royal Amberes. Un año después, el neerlandés explicó que el episodio había provocado daños en el 45% de su corazón.

𝗕𝗿𝗶𝗲𝗳 𝘃𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗰 𝗢𝘃𝗲𝗿𝗺𝗮𝗿𝘀



Beste supporters,



Wekenlang was ik volop plannen aan het maken om jullie uitgebreid toe te spreken na de mercato. Want veel communicatie is er van mij naar jullie de laatste maanden niet geweest. Vandaar dat begin september met stip… pic.twitter.com/xuZpyXLUxa — Royal Antwerp FC (@official_rafc) September 9, 2026

“Todos saben que mi salud no es óptima. Pero hoy siento con total claridad que ya no estoy en condiciones de soportar esta vida profesional frenética y estresante”, afirmó.

Overmars también explicó que las conversaciones para extender su contrato con el Royal Amberes estaban avanzadas, pero que decidió seguir las indicaciones de sus doctores. “Ahora mismo estoy completamente sin energía: si no escucho a mi cuerpo, mis médicos consideran que existe un riesgo muy elevado de que se produzca un desenlace grave”, dio a conocer.

“Por tanto, tengo que tomar una decisión radical e interrumpir por completo mis actividades profesionales por el momento. No hay palabras para describir el dolor que esto me causa”, expresó.

Overmars se despedirá de los fanáticos del Royal Amberes en el próximo partido como local, ante Union Saint-Gilloise. Después de ese encuentro, se apartará de sus funciones.