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    Carlos Heller frena la lucha de la U por el título: “No les da para ser campeones”

    El expresidente de Azul Azul se refirió a la campaña de los universitarios y a la distancia que les ha sacado Colo Colo en el primer lugar.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Holly Martin

    El expresidente de Universidad de Chile, Carlos Heller, tomó la palabra este fin de semana para referirse a la lucha por el título del campeonato nacional que tiene a Colo Colo en el tope de la tabla con una amplia diferencia con sus más cercanos perseguidores.

    Si bien dentro del plantel universitario han planteado en más de una ocasión que darán todo por acortar la distancia, esperando tropiezos del Cacique, el exdirigente de la institución le puso freno a esta búsqueda.

    Así lo manifestó en el marco del Rally Chile 2026 en el que sus hijos Carlos y Alberto se encuentran compitiendo.

    “Fue una buena remontada ante Coquimbo, en el partido pasado. No les da para ser campeones, Colo Colo está muy arrancado. Pero con altos y bajos, yo creo que se tienen que afirmar”, señaló en conversación con Sabes Deportes.

    En la instancia también valoró el repunte que ha tenido el equipo en los últimos torneo y las incorporaciones de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero. “Están de vuelta dos jugadores importantes, delanteros para que acompañen a (Eduardo) Vargas”, indicó.

    Las bajas que enfrenta Gago

    Este domingo la U visitará a Deportes La Serena con el objetivo de seguir peleando, al menos, por el segundo lugar de la tabla que entrega un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    El problema, es que encarará el compromiso con algunas bajas. En primer lugar, el estratega no podrá contar con Lucas Barrera en el mediocampo. El joven valor transandino tuvo una rotura del ligamento medial de su rodilla en el choque con Coquimbo y quedará descartado por varias semanas. Se espera que Israel Poblete tome la vacante.

    Seguido de esto, la banda izquierda también se verá afectada. Marcelo Morales no padece ninguna dolencia, sin embargo, el formado en la cantera laica llegó al límite de tarjetas amarillas y quedará suspendido para este cruce. Lo más probable es que el venezolano Bianneider Tamayo aparezca por esa zona.

    La más importante, sin lugar a dudas, es la ausencia de uno de los referentes. Según se conoció durante esta semana en el Centro Deportivo Azul, Charles Aránguiz sufrió un golpe en el entrenamiento. El Príncipe, que ya había estado al margen a principios de año por un desgarro, vuelve a ser víctima de un inconveniente con su físico. Tobías Reinhart asoma como su reemplazo.

    El partido entre Deportes La Serena y Universidad de Chile está programado para este domingo 13 de septiembre, a partir de las 15.00 horas, en el estadio La Portada.

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