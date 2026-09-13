Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados
El siniestro ocurrió alrededor de las 05.30 horas de este domingo y su origen sigue siendo indagado por personal especializado de Carabineros.
Un incendio dejó cinco viviendas afectadas en la población 11 de Septiembre de San Fernando, Región de O’Higgins, durante la madrugada de este domingo.
De acuerdo a lo informado por Carabineros de Chile, el siniestro ocurrió alrededor de las 05.30 horas y fue advertido a las autoridades a través de un llamado de emergencia.
Una vez desplegados en el lugar, personal policial constató que el incendio afectó a cinco inmuebles residenciales de la zona. Sin embargo, no hubo personas lesionadas.
En paralelo, personal de Bomberos trabajó en el sitio del suceso y logró el control de la emergencia, lo que, posteriormente, dio pie a que el Ministerio Público instruyera que personal de Labocar realice peritajes técnicos en el lugar, para determinar el origen del fuego.
Por lo pronto, los antecedentes y la causa específica del siniestro se mantienen bajo investigación.
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