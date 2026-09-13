Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

Un incendio dejó cinco viviendas afectadas en la población 11 de Septiembre de San Fernando, Región de O’Higgins, durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo a lo informado por Carabineros de Chile, el siniestro ocurrió alrededor de las 05.30 horas y fue advertido a las autoridades a través de un llamado de emergencia.

Una vez desplegados en el lugar, personal policial constató que el incendio afectó a cinco inmuebles residenciales de la zona. Sin embargo, no hubo personas lesionadas .

Indagan origen de incendio que afectó cinco viviendas en San Fernando: no se reportan lesionados

En paralelo, personal de Bomberos trabajó en el sitio del suceso y logró el control de la emergencia, lo que, posteriormente, dio pie a que el Ministerio Público instruyera que personal de Labocar realice peritajes técnicos en el lugar, para determinar el origen del fuego.

Por lo pronto, los antecedentes y la causa específica del siniestro se mantienen bajo investigación.