Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”. En la imagen, Miguel Concha, alcalde de Peñalolén.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, respondió al ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, luego de que este sábado defendiera el rodeo y cuestionara la clausura de la medialuna de la comuna.

Las declaraciones del secretario de Estado fueron entregadas durante la inauguración de la Semana de la Chilenidad, realizada en el Parque Padre Hurtado. En la instancia, Undurraga reivindicó esta práctica y sostuvo que el rodeo es “una tradición arraigada en lo más profundo de nosotros”.

Posteriormente, el ministro se refirió a las críticas formuladas contra esta actividad y afirmó: “Tener opiniones políticas no da carta blanca para condenar nuestras tradiciones, y nada de eso contribuye a cuidarlas ni a proyectarlas hacia el futuro”.

La medialuna de Peñalolén había sido clausurada el lunes 7 de septiembre y, según los antecedentes entregados, no contaba con patente comercial ni permiso de edificación.

“Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas por motivos ideológicos” , señaló Concha.

Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

El jefe comunal cuestionó además la postura del Ejecutivo frente a la fiscalización realizada en el recinto.

“Por querer dar su batalla cultural, el gobierno está incluso dispuesto a defender actividades irregulares. Una nueva contradicción con el discurso de la mano dura que han querido instalar”, afirmó.

Concha cuestiona falta de apoyo en seguridad

El alcalde también apuntó a las solicitudes realizadas desde Peñalolén en materia de seguridad y aseguró que no han recibido respuesta del Ejecutivo.

Alcalde de Peñalolén responde a Undurraga por medialuna: “Es decadente que el gobierno termine respaldando prácticas clandestinas”

“En Peñalolén venimos pidiendo desde hace tiempo apoyo en el combate al narcotráfico, las barras bravas y la inseguridad, sin ninguna respuesta del Ejecutivo”, sostuvo.

Concha agregó que “lo único que hace el gobierno después de seis meses, es criticar la fiscalización y clausura de un lugar que, le guste o no al ministro, no contaba con permiso de edificación ni patente comercial”.

“Es absolutamente decepcionante. Ojalá con la misma energía que critican, vengan a la comuna a apoyar nuestros esfuerzos en seguridad”, concluyó.