El millonario premio que recibió la Jaula Bahamondes tras ganar en su debut en el peso wélter de la UFC

La Jaula Bahamondes celebra su victoria ante Muslim Salikhov en su debut en el peso wélter. Foto: @ufc (X).

Ignacio Bahamondes tuvo un soñado regreso al octágono. Luego de sufrir dos derrotas consecutivas ante Rafael Fisiev y Tofiq Musayev, la Jaula decidió subir de categoría. Tuvo un estreno triunfal en el peso wélter tras vencer al ruso Muslim Salikhov por decisión unánime.

El chileno tuvo un exitoso debut en la categoría de 170 libras (entre 70,3 y 77,1 kg) de la Ultimate Fighting Championship. Cabe mencionar que La Jaula venía compitiendo en peso ligero (66 y 70,3 kg).

Tras el combate, un emocionado Bahamondes valoró su victoria: “Vamos Chile, vamos México. Muchas gracias, mi gente, me sentí como local, no iba a perder esta pelea jamás con este público hermoso“, indicó.

“Gracias a Dios por darme esta oportunidad de hacer lo que amo. Te amo hijo, te amo hija, te amo esposa, mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, esto es para ustedes”, cerró.

Un cuantioso monto

El combate tenía una significativa relevancia para Bahamondes, que necesitaba volver a ganar para relanzar su imagen en la promoción de artes marciales mixtas más relevante del mundo.

Así, inició de gran manera su camino por la división del peso wélter. No obstante, con la victoria también aseguró un cuantioso premio.

La millonaria suma se desprende de diferentes factores. La Jaula recibió un ingreso estimado al pago base, al triunfo en sí y a los patrocinadores.

En ese sentido, el artista marcial chileno se hizo con US$ 75 mil por el combate, $US 75 mil por la victoria y un aproximado de $US 10 mil por patrocinios.

De esta forma, completó un total de 160 mil dólares. Es decir, se adjudicó unos 150 millones de pesos chilenos.