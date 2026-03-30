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    El millonario premio de consuelo que recibe La Jaula Bahamondes pese a perder en el UFC Fight Night de Seattle

    El chileno cayó ante el azerbaiyano Tofiq Musayev en un polémico e intenso combate. A pesar de la derrota, Nacho percibió una cuantiosa cifra.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha

    Ignacio Bahamondes volvió al octágono tras meses de ausencia, pero sin el éxito esperado. La Jaula cayó en el último combate de la cartelera preliminar ante el experimentado Tofiq Musayev, en un polémico e intenso combate parte del UFC Fight Night 271. El evento disputado en Seattle contó con la sorprendente victoria por TKO de Joe Pyfer sobre Israel Adesanya en el main event.

    El chileno, en tanto, perdió con el azerí en una potente batalla de tres asaltos. Fue una caída por decisión unánime. No obstante, estuvo marcada por la controversia.

    Tras un gran primer round, Bahamondes comenzó el segundo asalto con un acertado golpe que provocó la caída de su rival. Justo después intentó un derribo que el azerbaiyano evitó agarrándose de la jaula, lo que es ilegal. La acción no fue apreciada por el árbitro, pero terminó siendo clave en el desarrollo de la pelea. No hubo advertencias ni descuentos de puntos, algo usual en este tipo de infracciones.

    En medio de la disputa, Musayev también le propinó un cabezazo ilegal, algo que tampoco fue evidenciado. Finalmente, el azerí se terminaría imponiendo tras derribar al chileno. La Jaula se vio superado ampliamente durante segundo y tercer asalto.

    Un cuantioso premio

    La derrota significa un duro golpe para Bahamondes, que buscaba recuperarse tras haber tropezado con el también azerí Rafael Fiziev, en junio pasado. Nacho no pudo volver a meterse en el top 15 de la clasificación de la división de peso ligero (155 libras) en la mayor empresa de artes marciales mixtas del planeta.

    No obstante, pese a su derrota, el chileno recibió una importante suma como premio de consuelo. El peleador de 28 años aseguró una cantidad cercana a los 85 mil dólares, algo así como 78 millones de pesos chilenos.

    Además, en el cierre del UFC Night de Seattle, se informó que Bahamondes y Musayev se llevaron el premio a la “Pelea de la Noche”, bono que reparte unos 100 mil dólares entre ambos protagonistas.

    En ese sentido, la Jaula recibió un total de US$ 135 mil, un equivalente a unos 125 millones de pesos chilenos.

    Más sobre:Ignacio BahamondesLa Jaula BahamondesUFCUFC Fight NightUFC Fight Night 271Tofiq MusayevLa JaulaArtes Marciales Mixtas

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