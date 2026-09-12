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    Exitoso debut de La Jaula en el peso wélter: Ignacio Bahamondes regresa a la UFC con un triunfo ante Muslim Salikhov

    El chileno venció al ruso por decisión unánime en un combate disputado en Arizona, en su estreno tras subir de categoría a las 170 libras (70,3 y 77,1 kg).

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    La Jaula Bahamondes venció a Muslim Salikhov por decisión unánime. Foto: @ufcespanol (Instagram).

    Ignacio Bahamondes tuvo un exitoso regreso al octágono. El artista marcial más importante en la historia de Chile se impuso por decisión unánime sobre el ruso Muslim Salikhov, en un combate que marcó su debut en el peso wélter.

    El nacional llegó al UFC Fight Night de Arizona con el objetivo de realzar su figura en la promoción de artes marciales mixtas más relevante del mundo tras dos derrotas consecutivas (Rafael Fisiev y Tofiq Musayev).

    Nacho salió victorioso en su primera pelea en la categoría peso wélter (entre 70,3 y 77,1 kg) de la Ultimate Fighting Championship. Cabe mencionar que La Jaula venía compitiendo en peso ligero (66 y 70,3 kg).

    Estreno triunfal

    Bahamondes ingresó en la Desert Arena de Glendale al ritmo de Juan Luis Guerra, como de costumbre, y acompañado del excampeón del peso wélter Belal Muhammad, con quien tiene una reconocida amistad. Ambos se ven constantemente entrenando juntos.

    Fueron tres intensos asaltos ante Salikhov. No obstante, las constantes patadas del chileno fueron clave para la sumatoria de puntos en cada ronda. Así, mediante una serie de ataques bajo el contragolpe, logró imponer su superioridad en el primer asalto.

    La Jaula se hizo con el centro del octágono en el segundo round, aunque el ruso respondió con tres derribos. No obstante, una combinación de golpes le permitió debilitar al daguestaní, que fue sintiendo las consecuencias del combate, especialmente en la zona del bíceps derecho. De hecho, estuvo al borde de caer noqueado sobre el final del asalto.

    En el cierre, La Jaula volvió a quedarse con el tercer asalto con holgura. Su dominio fue notorio, consiguiendo conectar varios golpes. Además, logró sostener los desesperados intentos de derribo de Salikhov, defendiéndose de gran manera hasta llegar a los puntos. Los jueces le otorgaron la victoria por decisión unánime.

    Tras el combate, un emocionado Bahamondes valoró su victoria: “Vamos Chile, vamos México. Muchas gracias, mi gente, me sentí como local, no iba a perder esta pelea jamás con este público hermoso“, indicó.

    “Gracias a Dios por darme esta oportunidad de hacer lo que amo. Te amo hijo, te amo hija, te amo esposa, mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, esto es para ustedes”, cerró.

    Más sobre:UFCArtes Marciales MixtasIgnacio BahamondesLa Jaula BahamondesIgnacio La Jaula BahamondesUFC Night FightUFC ArizonaMuslim Salikhov

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