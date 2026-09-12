Revive el importante triunfo de la UC ante Palestino en la lucha por el Chile 2
Con el triunfo en La Cisterna, los cruzados mantienen la primera opción de meterse en la Copa Libertadores 2027.
Minuto a minuto
Palestino 2-3 Universidad Católica
¡Nos despedimos!
Damos por cerrada la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido en nuestro sitio web. ¡Buenas noches!
Tarjeta amarilla en la UC
90′+7′. Nicolás L’Huillier recibe la cartulina por un duro pisotón.
Iba al ángulo
90′+3′. Agustín Farías saca un potente remate de media distancia. La pelota no se coló de milagro en el arco árabe.
Y se juegan ocho
90′+1′. Se adiciona el tiempo de descuento. Mientras tanto, L’Huillier reemplaza a Zampedri en la UC.
Preocupación en la UC
90′. Zampedri se marcha en camilla con claras muestras de dolor. Hubo un pisotón involuntario de Roco.
Tarjeta amarilla en la UC
87′. Jimmy Martínez, que había ingresado hace poco, es amonestado.
Cambios en la UC
81′. Entra Bernardo Cerezo y Jimmy Martínez. Sale Matías Palavecino y Sebastián Arancibia.
Cambios en Palestino
¡Gol de la UC!
72′. Zampedri no falla de penal y pone su doblete. Ya son 25 tantos en la Liga de Primera.
¡Penal para la UC!
70′. Ronnie Fernández intenta despejar y le da una patada por detrás a Zampedri. El árbitro Garay lo mira en el VAR y lo sanciona.
Cambios en la UC
61′. Entra Agustín Farías y Martín Gómez. Sale Fernando Zuqui y Diego Corral.
¡Gol de Palestino!
57′. Del 0-2 al 2-2. Los árabes reaccionan a través de la conexión de Munder y Abrigo. El cubano-chileno desbordó por la izquierda y mandó un centro al volante, que define en la entrada del área de forma rasante.
También hay amarilla en Palestino
55′. Joe Abrigo recibe la cartulina, la primera en su equipo.
Tarjeta amarilla en la UC y tiro libre de Palestino
54′. El Cimbi Cuevas es amonestado por un foul a la orilla del área. En la ejecución, Carrasco se encuentra con una firme intervención de Bernedo.
Tarjeta amarilla en la UC
47′. Fernando Zuqui agarra de la camiseta a un rival y se gana la cartulina.
¡Comienza el segundo tiempo!
45′. Árabes y cruzados disputan el complemento en el Municipal de La Cisterna.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. Con goles de Zampedri y Corral, la UC se va al descanso con la ventaja por 2-1 ante Palestino. El descuento fue de Enzo Roco.
Tiempo de adición
45′. Se jugarán tres minutos más en La Cisterna.
Palavecino remata con campo abierto
41′. El volante vuelve a recorrer por el centro, sin marca alguna. Intentó ajustar demasiado el disparo, tanto así, que la termina mandando alejado del arco.
¡Gol de Palestino!
29′. En el córner que había propiciado Bernedo, llega el descuento árabe. Enzo Roco, sin marca, arremetió por el centro del área y batió al meta de la UC con un buen cabezazo.
Aparece Bernedo
28′. Gallegos disparó de forma rasante, en el semicírculo del área. El portero de la UC lo salva y la manda al córner.
¡Gol de la UC!
22′. Una gran jugada colectiva finaliza en el segundo de los cruzados. De picotón, Justo Giani habilita a Diego Corral, que se filtra a las espaldas de los centrales de Palestino.
Era un golazo de Palavecino
20′. El ex Coquimbo Unido dispara desde el tiro libre. La pelota por poco se clava en el ángulo, cuando el Zanahoria Pérez no llegaba.
Disparo alto
10′. Joe Abrigo intenta sorprender con un remate de media distancia, pero se va por encima de la portería de Bernedo.
¡Gol de la UC!
1′. Los cruzados marcan de entrada. Conducción de un solitario Palavecino por el centro y habilita a Zampedri. El Toro se saca la marca dentro del área y define con jerarquía. 24 goles para el que va camino a ser heptagoleador del fútbol chileno. Increíble.
¡Comienza el partido!
1′. Palestino y Universidad Católica ya se enfrentan por la fecha 23 de la Liga de Primera. El duelo es clave para la carrera por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores 2027.
Un duelo clave por la lucha del Chile 2
En La Cisterna se juega mucho por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. La UC se está quedando con ese cupo continental al ubicarse en el segundo lugar, con 39 puntos. Sin embargo, Palestino lo sigue muy de cerca: están quintos, con 36 unidades.
La formación titular de Palestino
La formación titular de la UC
La UC visita a Palestino
En La Cisterna, los cruzados se enfrentarán a los árabes por la fecha 23 de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
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