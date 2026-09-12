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    El Rally Mundial 2026 en los ojos de sus figuras: “Chile es muy diferente”

    Oliver Solsberg, Elfy Evans, Sami Pajari y Thierry Neuville abordan la competencia mundial que se realiza en Concepción.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Es muy diferente a cualquier otra carrera”: el análisis de las figuras tras las primeras etapas del Rally Chile Biobío. Foto: @officialwrc

    El Rally Chile Biobío 2026 paraliza el mundo tuerca. En Concepción, 56 binomios luchan por la gloria, en el recorrido válido por la duodécima fecha del Campeonato Mundial de Rally de la FIA.

    En conversación con El Deportivo, las grandes figuras internacionales del certamen evalúan la competición. No dudan en elogiar a Chile y sus paisajes. Además, destacan la pasión de la gente. “En Sudamérica, en general, pero también en Chile, es una pasión increíble y un amor por el deporte que es bastante llamativo. Es fantástico cuando llegamos a estos lugares, la gente es muy feliz y les encanta el rally”, dice el noruego Oliver Solsberg. “Es muy diferente a cualquier otra carrera en el mundo. Cada día en Chile es muy diferente. Está cambiando todo el tiempo y es un gran desafío para nosotros los corredores”, explicó el europeo de 24 años.

    Elfy Evans, otro de los animadores del certamen, resalta las rutas, que asegura que se le hacen familiares a las de Reino Unido. “Realmente lo disfruto. Hay algunas similitudes con mi casa, en realidad, con el antiguo Rally GB”, explica el piloto de Toyota.

    El galés también analiza la lucha por el campeonato, que este domingo entra en su tramo decisivo. “Ha sido una batalla dura que se ha dado durante toda la temporada. Estamos en una buena posición, pero está todo muy disputado, muy lejos de estar definido”, comentó.

    Sami Pajari, piloto finlandés, reconoce que las características de la región exigen adaptación. “Es muy especial, el recorrido es único. Es un lugar muy apasionante para competir. El público es muy apasionado”, señaló.

    En tanto, Thierry Neuville, el belga que lucha por meterse en el podio, valora el ambiente que se genera en la Octava Región. “La atmósfera siempre es genial. Los sudamericanos siempre nos acompañan. Solo disfruto de la gente en este tiempo de competencias”, comentó el piloto de Hyundai.

    Más sobre:RallyPolideportivoAutomovilismoRally Chile Biobío 2026WRCCampeonato Mundial de RallyFIALT Domingo

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