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    78ª edición de los Premios Emmy: ¿Quiénes están nominados en las principales categorías?

    La serie The Pitt alcanzó las 25 menciones, seguida por Hacks y Widow´s Bay.

    Por 
    Sofía Álvarez
    78ª edición de los Premios Emmy: ¿Quiénes están nominados en las principales categorías?

    La ceremonia principal de la 78ª edición de los premios Emmy se realizará este lunes 13 de septiembre en el Peacock Theatre, en la ciudad Los Ángeles de Estados Unidos.

    El listado de nominados para el máximo galardón de la televisión estadounidense está disponible en la página web de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

    Nominados en las principales categorías

    The Pitt, drama médico, alcanzó las 25 nominaciones. Le siguen Hacks, con 24; Widow´s Bay con 19; Pluribus con 18 y Beef con 16.

    Las series de drama nominadas son La Diplomática, Paradise, The Pitt, Caballos Lentos, Pluribus, Amigos y Vecinos, El Caballero de los Siete Reinos y La Edad Dorada.

    En la categoría de actor principal en series dramáticas, se encuentran Sterling K. Brown, por su participación en Paradise; Gary Oldman por Caballos Lentos; Mark Ruffalo por Task; Rufus Sewell por La Diplomática y Noah Wyle por The Pitt.

    Las actrices principales en series dramáticas nominadas para esta edición son Carrie Coon, por su actuación en La Edad Dorada; Chase Infiniti por Los Testamentos, Kerri Russel por La Diplomática; Rhea Seehorn por Pluribus y Zendaya por Euphoria.

    En el caso de la comedia, fueron seleccionadas las series Abbott Elementary, El Oso, Hacks, Only Murders in the Building, Terapia Sin Filtro, Nadie Quiere Esto, La Maldición de Widow’s Bay, Margo Tiene Problemas de Dinero.

    Las candidatas para llevarse la estatuilla en la categoría de mejor actriz de una comedia son Lisa Kudrow por The Comeback; Jean Smart por Hacks; Quinta Brunson por Abbott Elementary; Elle Fanning por Margo Tiene Problemas de Dinero y Ayo Edebiri por El Oso.

    Asimismo, fueron nominados para mejor actor de serie de comedia Martin Short por Only Murders in the Building; Matthew Rhys por La Maldición de Widow’s Bay; Steve Carell por Rooster; Jason Segel por Terapia Sin Filtro y Yahya Abdul-Mateen II por Wonder Man.

    En el caso de mejor miniserie o serie antológica, se encuentran seleccionadas Bronca, Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette, DTF St. Louis, La Bestia en Mí y All Her Fault.

    Para la categoría de mejor actriz en una miniserie, película o serie antológica están nominadas Carey Mulligan por Bronca; Sarah Pidgeon por Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette; Claire Danes por La Bestia en Mí; Sarah Snook por All Her Fault y Sally Field por Criaturas Luminosas.

    En el caso de los seleccionados para mejor actor en una miniserie, película o serie antológica, se encuentran Oscar Isaac por Bronca; Matthew Rhys por La Bestia en Mí; Charlie Hunnam por Monstruo: La Historia de Ed Gein; Jason Bateman por Black Rabbit y Riz Ahmed por El Señuelo.

    78ª edición de los Premios Emmy: ¿Quiénes están nominados en las principales categorías?

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