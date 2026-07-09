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    ¿Quiénes merecen llevarse sí o sí la estatuilla de los Emmy 2026?

    Se conocieron los nominados a los Emmy 2026, con sorpresas, revelaciones y los conocidos de siempre. Pero, ¿Quiénes son los grandes aspirantes a ganar el premio 2026?.

    Por 
    Paula Frederick y Rodrigo Bacigalupe

    The Pitt sigue liderando. Su segunda temporada, para muchos, superó a la primera. El intenso recorrido hora a hora por una sala de urgencias vuelve a atrapar gracias a su realismo, un elenco impecable, sobre todo la reivindicación de Noah Wyle y una mirada crítica al sistema de salud estadounidense. Una joya que no te da respiro, en HBO Max

    DTF St. Louis se lleva el premio revelación. Con un título indescifrable y un elenco extraordinario, encabezado por Jason Bateman y David Harbour, muestra la intensa amistad entre un meteorólogo y un intérprete de lenguaje de señas, unidos por una crisis de identidad, las ganas de experimentar nuevas emociones y, además, un asesinato. Original, refrescante y brillante. También en HBO

    La temporada dos de Bronca, muestra que las segundas partes sí pueden funcionar. La miniserie vuelve a construir un conflicto social afilado, con Oscar Isaac y Carey Mulligan como un matrimonio al borde de la ebullición, inmersos en un mundo de apariencias. Una candidata que arremete con furia, para llevarse la estatuilla a mejor miniserie, en Netflix.

    Que corran los créditos, y sigan las apuestas

    Más sobre:LT ExplicaEmmy 2026

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