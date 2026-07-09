Desde la Redacción: entrevistas a Iván Moreira y Manuel José Ossandón
En el programa de streaming de La Tercera el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, respaldó la gesitón política del Presidente José Antonio Kast pero descartó una coalición oficialista. "Es innecesario porque no va a ser posible", sostuvo. Su par Manuel José Ossandón (RN), por su parte, apuntó al Partido Republicano e instó al Mandatario a poner orden en las colectividades que lo respaldan, afirmando que "en la interna hay que ser un poquito más duro". Ambos vieron con buenos ojos el acuerdo del PPD con el Ejecutivo por la invariabilidad tributaria de la megarreforma. El diputado de ese último partido, José Montalva, dijo en el programa que "aconsejaría echar el pie atrás" al entendimiento de los senadores Celis y Carvajal con Quiroz y aseguró que no representa ni a la directiva PPD ni a los diputados de la colectividad.
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