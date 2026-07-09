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Radar LT: El uso de celulares en colegios
En el capítulo de hoy estaremos conversando con dos expertos sobre los pro y contras de que los niños y adolescentes usen teléfonos celulares en las salas de clases.
Por
Paula Morales
9 JULIO 2026
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