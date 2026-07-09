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    Montalva (PPD) cuestiona acuerdo de senadores Celis y Carvajal con Quiroz y advierte: “No pueden prometer más de lo que tienen”

    El parlamentario planteó que no fue una buena apuesta y llamó a los legisladores a reconsiderar esa postura por "las consecuencias que podría traer ese acuerdo".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa de streaming de Desde La Redacción de La Tercera, el diputado del PPD, José Montalva, cuestionó a los senadores de la colectividad Raúl Celis y Loreto Carvajal por el acuerdo al que llegaron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Esto, luego que este miércoles se conoció que los senadores del PPD alcanzaron un entendimiento con el Ejecutivo para aprobar la invariabilidad tributaria en el marco de proyecto de reconstrucción nacional del gobierno de José Antonio Kast.

    El consenso de los legisladores de oposición se consiguió luego de que el jefe de la billetera fiscal se allanó a aceptar una propuesta en torno a la invariabilidad tributaria.

    El proyecto original contempla 25 años de invariabilidad para aquellas inversiones que superen los US$ 50 millones. Y con el acuerdo alcanzado quedan con una invariabilidad de 10 años los proyectos de inversión de hasta US$ 100 millones; de 15 años para iniciativas de hasta US$ 350 millones; y mantiene un máximo de 20 años para inversiones superiores a US$ 500 millones.

    En el diálogo, Montalva descartó que se trate de un acuerdo en su conjunto del PPD.

    “Este no es un acuerdo del PPD. De hecho, si esto hubiese sido un acuerdo del PPD, yo me descolgaría de ese acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Gran parte de diputados tampoco está de acuerdo con eso, y también el mismo presidente del partido (Raúl Soto) me ha señalado que hay otros senadores que tampoco están de acuerdo con ese acuerdo”, dijo.

    El congresista recalcó que a su juicio “no es un buen acuerdo, siempre es tiempo de reconsiderar antes de la votación, cuando ya se votó, ya no se puede reconsiderar. Y sí, claro, yo recomendaría a quienes suscribieron ese acuerdo revaluar las consecuencias que podría tener este acuerdo, y las consecuencias que ya está teniendo”.

    En esa misma línea, enfatizó: “Ellos no pueden comprometer más de lo que tienen. Ellos no tienen el timbre del partido, ellos no tienen tampoco el mandato de la bancada de diputados. Entonces, ellos pueden comprometerse como individuos, como senadores, más no a toda la institucionalidad".

    “No me puedan obligar ni a mí, ni a la bancada de diputados, ni tampoco a un partido a tomar esa medida, siendo que las bases del partido, la gran cantidad de militantes del partido considera que esa es una mala idea”, remarcó.

    Con todo, Montalva apuntó que el acuerdo de los senadores puede retrotraerse: “Por supuesto que se puede echar atrás, y yo, de hecho, si tuviera que aconsejar, aconsejaría aquello. Yo creo que hay que construir con la oposición”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:José MontalvaPPDRaúl CelisLoreto CarvajalDesde La Redacción

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