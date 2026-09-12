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    Aumentan a 76 los muertos por incendio en un ferry al oeste de Filipinas

    La embarcación, en la que viajaban 134 personas, se dirigía a Corón cuando se declaró el siniestro. Hasta el momento han sido rescatadas 43 personas, entre ellos los chilenos Tábata Jara y Lucas Jofré.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Cuerpos recuperados tras un incendio en un ferry en Filipinas. Foto: Guardia Costera de Filipinas/ Xinhua News / Europa Press. The Philippine Coast Guard / Xin

    El balance de víctimas fatales por el incendio ocurrido el pasado miércoles en un ferry cerca del municipio de Corón, en el oeste de Filipinas, aumentó a 76, según indicaron las autoridades locales tras el hallazgo de 41 cadáveres más.

    Los restos recuperados en las últimas horas desde la nave MV June Aster fueron trasladados hasta el puerto de Corón, explicó Noemie Cayabyab, portavoz de la Guardia Costera filipina, en conversación con la televisión filipina ABS-CBN.

    La embarcación, en la que viajaban 134 personas -117 pasajeros y 17 tripulantes-, se dirigía a Corón, en la provincia de Palawan, un conocido destino turístico filipino, cuando se declaró el incendio cuya causa aún no se ha confirmado.

    Hasta el momento han sido rescatadas 43 personas, incluidos los ciudadanos chilenos Tábata Jara y Lucas Jofré, quienes sobrevivieron al escapar nadando.

    Restos del ferry filipino MV June Aster tras el incendio que lo afectó el pasado miércoles. Foto: Guardia Costera de Filipinas.

    La Guardia Costera y la Policía Nacional están llevando a cabo la identificación de los cuerpos, mientras las autoridades marítimas investigan el origen del siniestro de la nave, propiedad de Atienza Inter-Island Ferries.

    El incidente tuvo lugar a unos 2,2 kilómetros al noreste del barrio de Marcilla, en el extremo suroriental de la isla Busuanga.

    Los bomberos entraron al ferry por primera vez el viernes, tras extinguir el incendio más de un día después de que este se declarara, lo que permitió a las autoridades acceder a zonas que habían sido difíciles de alcanzar por el denso humo y al calor extremo que provocó el fuego.

    El oficial de la Guardia Costera filipina, Gerónimo Tuvilla, dijo en una conferencia de prensa este sábado que ahora la prioridad inmediata era identificar a las víctimas y determinar la causa de las llamas.

    Por su parte, la Autoridad de la Industria Marítima dio a conocer un comunicado que, citando testimonios de supervivientes, afirma que se oyeron dos explosiones dentro de la embarcación poco antes de que se declarara el siniestro.

    Más sobre:FilipinasFerryIncendioCorónMuertosMundo

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