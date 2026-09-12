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    Estados Unidos tiene nueva reina: Rybakina rompe con el dominio de Sabalenka y se consagra por primera vez en el US Open

    La kazaja impidió el tricampeonato de la bielorrusa, ganando su primera corona en Nueva York. Con el primer lugar en el ranking ya asegurado, sumó su tercer trofeo de Grand Slam a las vitrinas (tenía uno en Wimbledon y otro en Australia).

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Elena Rybakina venció a Aryna Sabalenka y se proclamó campeona del US Open.

    Estados Unidos tiene una nueva reina sobre su trono. Tras dos coronas consecutivas, Aryna Sabalenka vio interrumpido su dominio en el US Open a manos de Elena Rybakina. La nacida en Rusia, pero que representa a Kazajistán, se convirtió en la nueva monarca del certamen de Nueva York al tumbar a la bielorrusa por un marcador de 6-4, 5-7 y 6-2. Ahora no solo tiene el primer lugar asegurado en el ranking, sino que un nuevo Grand Slam en su vitrina.

    Declaración de intenciones

    En la previa, el choque entre la bielorrusa y la kazaja traía un condimento que encendía la definición por el título. Sin importar lo que ocurriera sobre el cemento neoyorquino, Rybakina ya le había arrebatado el primer lugar del ranking WTA a Sabalenka, una posición que llegó a ocupar por más de 100 semanas consecutivas.

    De cierto modo, este desplazamiento en el escalafón planetario pareció afectar a la oriunda de Minsk, que cometía errores imperdonables para la calidad que acostumbra. Con problemas en el saque e, incluso, con una doble falta, Sabalenka dejó todo servido para que le quebraran al cabo del quinto juego.

    Esta ruptura, naturalmente, le sirvió a Rybakina para encaminar el parcial a su favor. La kazaja, que estaba más fina desde el servicio, no dejó espacio a las dudas para firmar el 6-4 en 44 minutos de partido.

    Las ejecuciones erráticas fueron un llamado de atención para Aryna, que debía mostrar su mejor tenis para recuperar el terreno perdido. De esta manera, empezó a hacer valer su derecha y comenzó a construir poco a poco el intento de remontada. Pero su rival también oponía resistencia. Si bien la bielorrusa mejoró, la kazaja también sostenía el rendimiento y no bajaba los brazos, negándole varios break points (en un momento llegó a estar 0/6 en este apartado).

    En ese marco, la paridad se mantuvo golpe a golpe, hasta bien entrado el set. Solo un detalle podía definir la manga, y acabó siendo para la bicampeona defensora del US Open. Con un disputado juego, logró quebrarle y abrochó el 7-5.

    Elena Rybakina en la final del US Open.

    Golpe de gracia y nueva monarca

    Sabalenka respiraba hondo, porque tenía una nueva vida para afrontar el partido desde cero. Al menos, eso parecía en cuanto a las sensaciones sobre el terreno de juego. Sin embargo, en el tercer game del tercer parcial, los errores volvieron a aflorar: desde el servicio se mostró insegura y le concedió el break a su adversaria. Aquello sería fatal.

    Ahora Rybakina era la que volvía a tener la primera opción. Y no lo iba a desaprovechar. Anticipando los movimientos de su rival, se mostró imperial para arrebatarle un nuevo juego, en el séptimo. Así, con su servicio, quedó con todo el panorama abierto para finiquitar el trámite con un 6-2 y levantar el título en la cancha Arthur Ashe.

    Con esta corona, la nueva mejor tenista del orbe acumula tres Majors a lo largo de su carrera. Ya poseía Wimbledon 2022 y el Abierto de Australia 2026 (en ese torneo, de hecho, también le ganó la final a Sabalenka). A contar del lunes, aparecerá como la número uno.

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