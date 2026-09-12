Joaquín Niemann se mantiene en la lucha por el título del Abierto de Irlanda

Joaquín Niemann se mantiene en la lucha por el título en el Abierto de Irlanda.

Joaquín Niemann tuvo una revitalizadora jornada en la tercera ronda del Abierto de Irlanda que se desarrolla en el Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg.

Después de sufrir con el viento el viernes, el talagantino se reafirmó en la competencia consiguiendo una tarjeta de -4 golpes que lo dejó ubicado en la tercera posición de la clasificación del torneo.

Claro que para lograrlo tuvo que recuperarse anímicamente de un bogey en el primer hoyo que enfrentó. En el par 4 de 490 yardas, salió desde el tee con un palo directo a una trampa de arena.

Este mal posicionamiento significó que llegara incómodo al green con el tercer impacto. Para peor, cuando buscaba salvar la situación y marcar el par, se quedó a 10 pulgadas de introducir la pelota, obligándolo a dar un quinto toque.

La buena noticia en ese entonces es que en la segunda bandera logró recuperar con un birdie, marca que repitió en el sexto hoyo.

En el séptimo, un nuevo fallo desde el tee lo forzó a dar un golpe de más y sumar un segundo bogey que volvió a dejarlo en par del recorrido.

A pesar de aquello, volvió a posicionarse en la parte alta de la clasificación con nuevos birdies en las banderas 8 y 10.

Entonces llegó a uno de los puntos del recorrido que en la primera ronda le permitieron colocarse en la cima. El jueves, entre las banderas 14 y 17 sumó cuarto birdies consecutivos. Hoy, en ese tramo, solo pudo dejar el marcador en negativo en la decimosexta bandera.

Con aquello, Nieman finalizó su recorrido por el campo con una tarjeta de -4 y una acumulada de -9 que lo dejó instalado al final de su actuación en el tercer puesto de la clasificación, por detrás de el representante local Shane Laury (-16) y el noruego Jakob Skov Olesen (-12).

Con estos registros, Ahora Niemann deberá salir este domingo a intentar repetir la actuación que lo puso en el liderato en el primer día de competencia y esperar que sus antecesores se compliquen con la presión y el viento presente en la zona para intentar conquistar el título.