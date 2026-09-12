La frustración del DT de Crystal Palace: Pierre Sage aborda la dura derrota ante el Ipswich Town

Pierre Sage lamentó la dura derrota del Crystal Palace ante el Ipswich Town. El equipo de Darío Osorio, que no fue citado, cayó agónicamente ante el elenco de Marcelino Núñez, que se quedó en el banco de suplentes. Fue un 3-2 en la casa de las Águilas, que sufrieron al jugar por una hora con un hombre menos tras la expulsión de Axel Disasi.

“Estamos muy frustrados por el contexto del partido”, señaló el estratega en la rueda de prensa posterior al encuentro. “Concedimos el primer gol del Ipswich y la tarjeta roja me obligó a reorganizar el equipo en un 3-5-1. Al final del partido, gracias a nuestro juego en equipo, logramos remontar”, analizó.

Sage valoró lo realizado por sus pupilos: “En la segunda parte volvimos a tener más posesión del balón. Creamos ocasiones y tuvimos el control, y conseguimos empatar a 2-2. Tuvimos la oportunidad de ponernos 3-2, pero la desaprovechamos. Y al final es muy difícil encajar un gol de esta manera”, indicó.

El lamento de Sage

Sage mostró abiertamente su frustración por el resultado: “Estoy frustrado, me da mucha pena por los jugadores, porque lo dieron todo en el campo”, indicó.

No obstante, también realizó una autocrítica por las falencias defensivas que ha mostrado el Crystal Palace en el comienzo de la temporada: “Se han encajado demasiados goles (esta temporada) y soy consciente de ello. Hoy concedimos menos ocasiones, pero el rival fue muy efectivo, pero vimos el mismo gol tres veces: un centro y luego no ganar el balón en nuestra área”, aseguró.

“En la defensa creo que hemos progresado. Pero hemos concedido demasiados centros y no estamos recuperando el balón en el área, este es un problema nuevo. Está claro que tenemos que ser más eficientes en ese aspecto”, complementó

Sage elogió al noruego Jorgen Strand Larsen, quien volvió a anotar: “Ha marcado tres goles en dos partidos. Aportó mucho al equipo defendiendo y siendo positivo. Él aportó mucho al equipo y quiero felicitarlo por ello. Pero creo que también está muy frustrado con el resultado”, indicó sobre el noruego.

Finalmente, dio una estimación del tiempo de recuperación del capitán Dean Henderson. El arquero se perdió el partido ante el Ipswich por una lesión en el tobillo e incluso se le vio en muletas por Selhurst Park: “Para Dean el dolor es demasiado intenso ahora, así que necesita recuperarse. Creo que volverá para el partido contra el Nottingham Forest”, cerró.