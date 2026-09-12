Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton en la final del US Open

Este domingo se llevará a cabo la definición del título del US Open entre Alexander Zverev y Ben Shelton. El germano va por un nuevo título en la temporada, mientras que el estadounidense sueña con conseguir el primero.

A qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open

El duelo de Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open es este domingo 13 de septiembre, a las 15.00 horas de Chile.

Dónde ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open

El partido del Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.