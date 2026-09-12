Dónde y a qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton en la final del US Open
El tenista germano va por un nuevo título de Grand Slam ante el estadounidense que tendrá todo el apoyo de los locales.
Este domingo se llevará a cabo la definición del título del US Open entre Alexander Zverev y Ben Shelton. El germano va por un nuevo título en la temporada, mientras que el estadounidense sueña con conseguir el primero.
A qué hora ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open
El duelo de Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open es este domingo 13 de septiembre, a las 15.00 horas de Chile.
Dónde ver a Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open
El partido del Alexander Zverev vs. Ben Shelton por el US Open se transmite por ESPN y Disney+.
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