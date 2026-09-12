“Manejó bien los hilos”: Carlos Palacios se llena de elogios en Argentina tras el triunfo de Boca Juniors

La noche de este viernes Boca Juniors consiguió un importante triunfo por el torneo de Clausura transandino. El elenco xeneize superó por 3-1 a Central Córdoba con la presencia de Carlos Palacios desde el arranque.

El ex Colo Colo se transformó en una de las grandes figuras del encuentro por el manejo de la pelota que mostró en la zona ofensiva del terreno de juego. De hecho, terminó entregando la asistencia a Ángel Romero que significó el 3-0 parcial.

Gracias a esto, la prensa transandina volvió a entregarle elogios al volante nacional. Diario Olé, por ejemplo, le otorgó una nota siete de un máximo de diez en el uno a uno del partido.

“Estuvo muy metido en el mediocampo, le dio pausa a Boca y manejó bien los hilos”, comentaron de entrada sobre el juego del centrocampista. “Rápido para jugar hacia adelante. En una clara eligió asistir a Romero en vez de rematar y en el 3-0 encontró a Belmonte para iniciar la jugada”, complementaron.

Por otro lado, TyC Sports lo calificó con un 7,5: “Fue la manija de Boca. Excelente partido de Carlos, que mostró mucha movilidad y criterio con la pelota en los pies ante un equipo que dejaba muchísimos espacios”, escribieron.

“Apareció en todos los sectores del campo para ofrecerse como apoyo y cuando tuvo la pelota en los pies se mostró muy criterioso. En conferencia, el Vasco también destacó su partido. Cabe remarcar que sumó su primera titularidad en un 2026 que lo tuvo a maltraer con las lesiones”, añadieron.

A su vez, el medio partidista Planeta Boca le dio una nota más baja (6), pero de igual manera resaltaron su desempeño. “Tuvo muchísima movilidad por parte del chileno. Se encargó de distribuir la pelota cada vez que pudo. Aprobado vs. Central Córdoba. Otro que aprovechó la chance”, resumieron.

Ahora, Boca Juniors y Palacios deben prepararse para su próximo desafío en la Copa Sudamericana. Este martes 15 de septiembre deben visitar a Sao Paulo por el duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a partir de las 21.30 horas. En la ida, fue triunfo de los xeneizes por 1-0.