El Presidente de la República, José Antonio Kast, anunció este sábado una revisión de las condiciones de los hogares del país tras el incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos y 10 evacuados en Pitrufquén, junto con medidas para reforzar su prevención, fiscalización y seguridad.

“La tragedia de Pitrufquén es devastadora y nos obliga a actuar con rapidez, decisión y responsabilidad. La delegación presidencial y los equipos regionales están desplegados para enfrentar la emergencia”, señaló el Mandatario a través de cuenta de X.

Kast afirmó que instruyó adoptar “medidas urgentes destinadas a revisar las condiciones de los hogares de nuestro país, fortalecer la prevención y fiscalización, y acelerar las propuestas necesarias para mejorar su funcionamiento y seguridad”.

El anuncio se produce mientras las autoridades investigan no solo las causas del incendio ocurrido en el hogar El Edén, en Villa Comuy, sino también las condiciones en que operaba el establecimiento.

Kast tras fatal incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén: “Necesitamos conocer la verdad” X @g5_noticias

Durante la mañana, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó que se están recopilando antecedentes para establecer si el recinto contaba con los permisos sanitarios correspondientes y revisar el estado de fiscalizaciones anteriores.

Entre los antecedentes bajo análisis existe una denuncia de 2025 que, según Ljubetic, se encontraba en tramitación y estaría relacionada con una eventual situación de maltrato contra uno de los residentes. El delegado también confirmó que otras fiscalizaciones habían terminado con multas por infracciones a la normativa aplicable.

Kast apunta a posibles fallas de fiscalización

En su declaración, el Presidente sostuvo que el gobierno colaborará con la investigación judicial para reconstruir qué ocurrió antes del siniestro y establecer si existieron deficiencias en los controles.

“Vamos a colaborar plenamente con la justicia para esclarecer qué ocurrió, determinar dónde pudieron existir fallas en la fiscalización o la prevención, conocer qué alertas se levantaron y qué acciones se adoptaron frente a ellas”, afirmó.

Añadió que el objetivo será determinar responsabilidades y adoptar correcciones a partir de los antecedentes que arroje la investigación.

“Necesitamos conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir”, sostuvo Kast.

Kast tras fatal incendio que dejó 16 muertos en Pitrufquén: “Necesitamos conocer la verdad”

La investigación penal por el incendio quedó a cargo de Labocar y el OS-9 de Carabineros, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de La Araucanía.

Carabineros también tomó declaración en calidad de imputada a quien sería la responsable del hogar, aunque aún se busca establecer su condición técnico-profesional y si efectivamente tenía la calidad de TENS. Hasta el momento las autoridades no han informado si se había adoptado una resolución procesal respecto de ella.

La Municipalidad de Pitrufquén decretó además tres días de duelo comunal, durante los cuales la bandera será izada a media asta y se suspenderán y reprogramarán los actos públicos, ceremonias oficiales y actividades festivas organizadas por el municipio.

El gobierno comunal informó asimismo que asumirá la atención y cuidado de los sobrevivientes en albergues habilitados hasta su recuperación, entrega a sus familiares o traslado a otro establecimiento.

“Hoy, nuestros pensamientos y oraciones están con las víctimas y sus familias. Pero nuestro compromiso no termina en acompañarlas. Estamos actuando para fortalecer la prevención, mejorar la fiscalización y garantizar condiciones más seguras en los hogares de nuestro país”, cerró Kast.