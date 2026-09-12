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    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos

    El municipio informó que las banderas permanecerán a media asta y que suspenderá y reprogramará sus actos públicos, ceremonias oficiales y actividades festivas. Además, asumirá el cuidado de los sobrevivientes en albergues habilitados.

    Por 
    Felipe Rivera
    Municipalidad de Pitrufquén decreta tres días de duelo comunal por incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos X @g5_noticias

    La Municipalidad de Pitrufquén decretó tres días de duelo comunal tras el incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos la noche del viernes en un hogar ubicado en la localidad de Villa Comuy, en la Región de La Araucanía.

    A través de una declaración pública en sus redes sociales, el municipio informó que durante el periodo de duelo la bandera será izada a media asta y que los actos públicos, ceremonias oficiales y actividades festivas organizadas por la casa consistorial serán suspendidos y reprogramados.

    “Como municipio, a través de nuestra alcaldesa Jacqueline Romero y Honorable Cuerpo de Concejales y Concejalas, lamentamos y expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro y entregamos nuestras condolencias a los familiares y cercanos de las víctimas”, indicó la Municipalidad.

    El incendio comenzó cerca de las 22:30 horas del viernes y afectó al hogar de adultos mayores ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en Villa Comuy. De acuerdo con el balance informado por Carabineros, 16 personas fallecieron y otras 10 fueron evacuadas.

    Al lugar concurrieron siete compañías de Bomberos y equipos de emergencia de la zona. La investigación para determinar las causas del fuego quedó en manos de Labocar y OS-9 de Carabineros, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de La Araucanía.

    Municipio asumirá atención de los sobrevivientes

    La Municipalidad señaló que desde el inicio de la emergencia desplegó personal del Departamento de Salud Municipal, de la Dirección de Seguridad Pública y de la Dirección de Desarrollo Comunitario, en coordinación con Bomberos, Carabineros y los servicios de salud.

    Asimismo, anunció que se hará cargo de la atención de los adultos mayores que sobrevivieron al incendio.

    Asumiremos la atención y el cuidado de las personas mayores sobrevivientes en albergues especialmente habilitados y con la atención profesional adecuada de nuestros servicios hasta su recuperación y entrega a sus familiares u otro destino”, sostuvo el municipio.

    Durante la mañana de este sábado, las autoridades también comenzaron a revisar la situación administrativa del establecimiento siniestrado.

    El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó que se están recopilando antecedentes para establecer si el hogar contaba con los permisos sanitarios correspondientes y determinar el estado de fiscalizaciones anteriores.

    Entre los antecedentes bajo revisión figura una denuncia de 2025 que, de acuerdo con Ljubetic, se encontraba en tramitación y estaría relacionada con una eventual situación de maltrato contra uno de los residentes. La autoridad también confirmó que otras fiscalizaciones habían terminado con multas tras detectarse infracciones a la normativa aplicable.

    Además, Carabineros tomó declaración en calidad de imputada a quien sería la responsable del hogar, aunque hasta ese momento no se había adoptado una resolución procesal respecto de ella.

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