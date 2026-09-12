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    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    El gobierno iraquí informó que los ataques contra un importante oleoducto de Arabia Saudí fueron lanzados desde la provincia de Maysan y destituyó al comandante de operaciones de esa región.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán

    El gobierno de Irak informó que los ataques contra un importante oleoducto de Arabia Saudí fueron lanzados desde territorio iraquí y anunció que continuará investigando lo ocurrido.

    El primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, ordenó una investigación sobre el comando de operaciones en la provincia de Maysan y destituyó a su comandante, luego de que las autoridades determinaran que los ataques dirigidos contra Arabia Saudí fueron lanzados desde un punto de esa región.

    Arabia Saudí había cerrado el viernes el oleoducto Este-Oeste como una “medida de precaución”. El Ministerio de Exteriores saudí atribuyó los ataques a varios drones procedentes de Irak y aseguró que el reino no tomaría represalias para otorgar al gobierno de Bagdad “la oportunidad de adoptar las medidas necesarias”.

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán. En la imagen, soldados de Irak.

    El oleoducto ha sido utilizado por Arabia Saudí para mantener sus exportaciones de petróleo durante los meses en que la guerra con Irán ha interrumpido el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

    Según la Agencia Internacional de la Energía, las exportaciones saudíes de crudo mediante el puerto del mar Rojo ubicado al final del ducto se han más que duplicado desde el inicio del conflicto.

    Irak cierra pasos fronterizos con Irán

    En paralelo, Irak cerró los pasos fronterizos de Shalamcheh y Chazabeh con Irán, suspendiendo hasta nuevo aviso el tránsito de personas y mercancías, según reportó la prensa estatal iraní.

    El vicegobernador de la provincia iraní de Juzestán, Valiollah Hayati, indicó que funcionarios iraquíes comunicaron el cierre de ambos pasos.

    Irak investiga ataques lanzados desde su territorio contra oleoducto saudí y cierra dos pasos fronterizos con Irán. En la imagen, bandera iraní.

    Hayati llamó a comerciantes, conductores y viajeros a no acercarse a los cruces fronterizos hasta nuevo aviso y señaló que las autoridades correspondientes entregarán más información.

    Preocupación por el petróleo y la navegación en el mar Rojo

    La situación ocurre en medio de temores por nuevas interrupciones al transporte marítimo internacional y posibles aumentos en los precios del gas y el petróleo, después de que los hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, tomaran una isla clave y capturaran un puerto del mar Rojo.

    El precio del crudo volvió a superar esta semana los 100 dólares por barril.

    Además, analistas temen que la toma de la ciudad portuaria yemení de Mokha por parte de los hutíes pueda provocar nuevas complicaciones para la navegación en el mar Rojo y elevar los precios del petróleo.

    Milicias iraquíes respaldadas por Teherán han lanzado ataques contra objetivos vinculados a Estados Unidos dentro y fuera de Irak desde que Washington e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y se han coordinado con los rebeldes hutíes de Yemen para atacar a Arabia Saudí.

    Más sobre:IrakIránArabia SauditaGuerraMedio Oriente

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