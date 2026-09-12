Ucrania pide a Estados Unidos dar pasos para reforzar las sanciones a Rusia: “La presión sobre Putin es insuficiente”

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha señalado este sábado que el Congreso de Estados Unidos debe avanzar para aprobar la legislación que permitirá reforzar las sanciones contra Rusia, incidiendo en que Moscú está intensificando su “campaña de terror” mientras la presión sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, “sigue siendo insuficiente”.

“Moscú está intensificando su campaña de terror contra Ucrania, cometiendo a diario crímenes atroces contra la población civil y rechazando los esfuerzos de paz”, ha alertado el ministro de Exteriores en un mensaje en redes sociales en el que advierte de que Putin sigue actuando así “porque la presión sobre su régimen sigue siendo insuficiente”.

De esta forma ha considerado que la aprobación del paquete de sanciones diseñado por el fallecido senador Lindsey Graham “reviste una importancia vital y urgente para Ucrania”.

“Reforzar las sanciones contra Rusia es fundamental para avanzar hacia la paz. La aprobación de esta ley supondrá también un merecido homenaje a Lindsey Graham, un gran patriota estadounidense y un verdadero amigo de Ucrania”, ha recalcado.

Sibiga ha trasladado así la urgencia de Kiev con que sus aliados aumenten la presión sobre Rusia en un momento en el que el conflicto en Ucrania se está recrudeciendo, amén de los ataques contra infraestructuras civiles en Ucrania y los ataques de largo alcance lanzados por Kiev, que está golpeando objetivos en suelo ruso.

Al menos cuatro personas han muerto y unas 60 han resultado heridas este sábado en ataques rusos contra varias regiones de Ucrania como Zaporiyia, Odesa, Donetsk, Dnipropetrovsk, Sumi o la propia capital, Kiev, en el contexto de la escalada del conflicto lanzado por Putin en febrero de 2022 contra el país vecino.