Wulf envía a subsecretario a La Araucanía y pide esclarecer posibles irregularidades en hogar incendiado en Pitrufquén

Ministra Wulf envía a subsecretario a La Araucanía y pide esclarecer posibles irregularidades en hogar afectado por incendio en Pitrufquén

La ministra de Desarrollo Social se refirió este sábado al incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos en un hogar de Pitrufquén y anunció el envío del subsecretario de la cartera a La Araucanía para coordinar las acciones en terreno.

“Lo ocurrido en Pitrufquén me duele profundamente. Hoy pienso en las 16 personas mayores que perdieron la vida y acompaño con respeto a cada una de sus familias”, señaló a través de una publicación en su cuenta de X.

La secretaria de Estado informó además que Senama se encuentra trabajando con los sobrevivientes para encontrarles “residencias autorizadas donde estén seguros y bien cuidados”.

“Le pedí al subsecretario viajar hoy a La Araucanía para coordinar en terreno con el delegado presidencial”, agregó.

La ministra sostuvo además que seguirá “de cerca la investigación del Ministerio Público para esclarecer y revisar si hubo irregularidades en el funcionamiento del hogar. Necesitamos saber exactamente qué pasó”.

El pronunciamiento ocurre mientras las autoridades revisan si el establecimiento contaba con los permisos sanitarios correspondientes y el estado de fiscalizaciones anteriores. El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó durante la mañana que existía además una denuncia de 2025 en tramitación y que otras fiscalizaciones habían concluido con multas por infracciones a la normativa.

El incendio se registró durante la noche del viernes en Villa Comuy y dejó 16 personas fallecidas y otras 10 evacuadas