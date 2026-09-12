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    Wulf envía a subsecretario a La Araucanía y pide esclarecer posibles irregularidades en hogar incendiado en Pitrufquén

    La ministra de Desarrollo Social informó que SENAMA trabaja en la reubicación de los sobrevivientes en residencias autorizadas y aseguró que seguirá de cerca la investigación del Ministerio Público.

    Por 
    Felipe Rivera
    Ministra Wulf envía a subsecretario a La Araucanía y pide esclarecer posibles irregularidades en hogar afectado por incendio en Pitrufquén NICOLAS KLEIN/ATON

    La ministra de Desarrollo Social se refirió este sábado al incendio que dejó 16 adultos mayores fallecidos en un hogar de Pitrufquén y anunció el envío del subsecretario de la cartera a La Araucanía para coordinar las acciones en terreno.

    Lo ocurrido en Pitrufquén me duele profundamente. Hoy pienso en las 16 personas mayores que perdieron la vida y acompaño con respeto a cada una de sus familias”, señaló a través de una publicación en su cuenta de X.

    La secretaria de Estado informó además que Senama se encuentra trabajando con los sobrevivientes para encontrarles “residencias autorizadas donde estén seguros y bien cuidados”.

    Le pedí al subsecretario viajar hoy a La Araucanía para coordinar en terreno con el delegado presidencial”, agregó.

    La ministra sostuvo además que seguirá “de cerca la investigación del Ministerio Público para esclarecer y revisar si hubo irregularidades en el funcionamiento del hogar. Necesitamos saber exactamente qué pasó”.

    El pronunciamiento ocurre mientras las autoridades revisan si el establecimiento contaba con los permisos sanitarios correspondientes y el estado de fiscalizaciones anteriores. El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó durante la mañana que existía además una denuncia de 2025 en tramitación y que otras fiscalizaciones habían concluido con multas por infracciones a la normativa.

    El incendio se registró durante la noche del viernes en Villa Comuy y dejó 16 personas fallecidas y otras 10 evacuadas

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    Más sobre:PitrufquénDesarrollo SocialSENAMAAdultos mayoresTragediaIncendioNacionalLa Araucanía

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