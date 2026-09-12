PC conmemora 50 años del hallazgo de Marta Ugarte en Playa La Ballena y endurece críticas contra Kast por DD.HH.

El Partido Comunista (PC) se congregó este sábado en Playa La Ballena, Región de Valparaíso, para conmemorar la aparición del cuerpo de Marta Ugarte, militante de la colectividad asesinada por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura civil-militar.

Ugarte, profesora e integrante del Comité Central del PC, fue detenida por agentes de la DINA en agosto de 1976 y trasladada hasta el centro de detención y tortura Villa Grimaldi, donde falleció producto de las torturas.

Posteriormente, sus restos fueron arrojados al mar y, días después, aparecieron en la playa de La Ligua. Su cuerpo es considerado el único recuperado entre las víctimas que fueron arrojadas al mar en los llamados “vuelos de la muerte” de la DINA.

A 50 años de aquel hecho y tras la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado, los familiares, militantes comunistas, autoridades regionales y organizaciones de derechos humanos se reunieron en el balneario de la Región de Valparaíso para homenajear a Marta Ugarte.

La secretaria del PC, Bárbara Figueroa, sostuvo que hablar de Marta Ugarte “es hablar y hacer evidente a ojos de todas y todos una cruenta verdad, que ella, así como muchos otros, son el fiel reflejo, del más dramático, cruento, brutal, pero palmario, de por qué debemos resguardar la memoria”.

“Creo que eso tenemos que grabarlo a fuego, cuando hoy se ha instalado el negacionismo en La Moneda. Hoy, más que nunca, tenemos el deber de hacer que esa memoria no sea sólo reivindicación, sino que una memoria viva”, agregó la secretaria del PC.

Figueroa acusó, además, que el gobierno pretende “borrar la historia por el solo hecho de estar comprometidos con el pinochetismo y las políticas fascistas que hoy día se esparcen en distintos territorios del mundo”.

PC conmemora 50 años del hallazgo de Marta Ugarte en Playa La Ballena y endurece críticas contra Kast por DD.HH.

En esa misma línea, condenó la decisión del gobierno de José Antonio Kast de restarse de un acto oficial para el 11 de septiembre. “Eso no es un descuido, es una definición, una decisión política (...) Que el Estado calle no nos hará callar a nosotros”, afirmó.

En esa misma línea, Figueroa defendió la continuidad del Plan Nacional de Búsqueda. “Exigimos que el Plan de Búsqueda se mantenga, se financie y se cumpla hasta saber qué pasó con cada uno de ellos y dónde están”, sostuvo.

Por su parte, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, vinculó el homenaje a Ugarte con la necesidad de resguardar la democracia cuestionó al Presidente Kast, a quien calificó como “abiertamente pinochetista”, y manifestó su preocupación frente a eventuales retrocesos en materia de derechos humanos.

“De nosotros depende que esto nunca más vuelva a ocurrir”, señaló la autoridad regional, quien llamó a mantener una actitud activa en la defensa de la democracia y de los avances alcanzados en materia de derechos humanos.

Asimismo, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, cuestionó las políticas del actual gobierno y expresó su rechazo a eventuales indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad y a un proyecto de amnistía relacionado con violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

Lira también destacó la importancia de recordar la trayectoria de las víctimas. “No estamos conmemorando, ni recordando, ni reivindicando su muerte, sino que su vida y su consecuencia y sus valores”, afirmó.