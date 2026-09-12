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    Gago sufre con un equipo mermado: las dolorosas bajas de la U para visitar a Deportes La Serena

    De cara al duelo con los papayeros, el entrenador de los azules no podrá contar con tres futbolistas titulares.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Gago sufre por las bajas de la U en la visita a La Serena. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile tiene una parada importante en el estadio La Portada. En su visita a la Cuarta Región, los azules se enfrentarán a Deportes La Serena con la misión de mantenerse en la lucha por alcanzar el cupo de Chile 2 rumbo a la próxima Copa Libertadores.

    Desde el punto de vista de los resultados, el conjunto azul llega con mejores sensaciones tras haber vuelto a la senda de la victoria en la remontada frente a Coquimbo Unido. Cabe recordar que antes del duelo con los piratas, las caídas en el Superclásico ante Colo Colo y el paso en falso contra Universidad de Concepción habían instalado las dudas, sobre todo en el proceso de Fernando Gago.

    En ese sentido, el entrenador argentino ganó un poco más de crédito cuando los cuestionamientos se posaban sobre su figura. Sin embargo, de cara al duelo con los papayeros, los problemas no han terminado del todo. Esto se debe a que Pintita sufre con una dolorosa merma en el equipo, por la baja de tres futbolistas que son titulares y piezas fundamentales en el esquema.

    En primer lugar, el estratega no podrá contar con Lucas Barrera en el mediocampo. El joven valor transandino tuvo una rotura del ligamento medial de su rodilla en el choque con Coquimbo y quedará descartado por varias semanas. Se espera que Israel Poblete tome la vacante.

    Charles Aránguiz será baja en la U de Gago para el duelo ante La Serena. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

    Seguido de esto, la banda izquierda también se verá afectada. Marcelo Morales no padece ninguna dolencia, sin embargo, el formado en la cantera laica llegó al límite de tarjetas amarillas y quedará suspendido para este cruce. Lo más probable es que el venezolano Bianneider Tamayo aparezca por esa zona.

    La más importante, sin lugar a dudas, es la ausencia de uno de los referentes. Según se conoció durante esta semana en el Centro Deportivo Azul, Charles Aránguiz sufrió un golpe en el entrenamiento y no viajará con el plantel. El Príncipe, que ya había estado al margen a principios de año por un desgarro, vuelve a ser víctima de un incoveniente con su físico. Tobías Reinhart asoma como su reemplazo.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolLa UUniversidad de ChileFernando GagoCharles AránguizLucas BarreraMarcelo MoralesFútbol chilenoLiga de PrimeraDeportes La Serena

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