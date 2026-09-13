“Aún no encuentra su momento decisivo”: la prensa canadiense acusa la falta de gol de Alexis Sánchez

Este sábado el Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier registró una nueva derrota en la MLS. El elenco canadiense terminó siendo derrotado por 1-0 contra Colorado Rapids, encadenando su cuarta caída consecutiva, situación que lo tiene en el fondo de la tabla de la Conferencia Este con 21 puntos. De hecho, en la clasificación general, apenas supera a uno de los 30 clubes: a Sporting Kansas City (18 unidades).

Bajo este panorama, el equipo de los chilenos comienza a sentir la presión de los medios locales. Y también Alexis Sánchez, quien se incorporó como la gran figura del equipo.

Canadian Soccer Daily, por ejemplo, informó que “Montreal cayó derrotado por 1-0 en Colorado el sábado por la noche, con un penal transformado por Paxten Aaronson en el minuto 43 que decidió el partido”.

Más adelante, tuvieron palabras para el delantero nacional. “Alexis Sánchez aún no encuentra su momento decisivo en la MLS. El chileno volvió a entrar desde el banquillo, esta vez jugando poco más de media hora, en el minuto 57”.

“La era Eullaffroy comenzó con tres victorias en sus primeros cuatro partidos tras asumir el cargo en abril, en sustitución del destituido Marco Donadel. Desde entonces, el equipo solo ha conseguido una victoria, un triunfo por 2-1 a domicilio ante el Columbus Crew el 19 de agosto, en el debut de Alexis Sánchez. La estrella chilena aún no ha contribuido con ningún gol para el club tras su llegada este verano como uno de los fichajes más importantes de la MLS como jugador franquicia ”, enfatizaron.

A su vez, repasaron la racha negativa del equipo. “Montreal acumula cuatro derrotas consecutivas en la MLS, con tan solo una victoria en sus últimos 14 encuentros. La derrota por 7-1 ante el Inter Miami marcó el inicio de esta racha negativa, un resultado humillante contra los vigentes campeones de la MLS Cup, del que Eullaffroy esperaba que su equipo se recuperara con contundencia, algo que aún no ha sucedido”, resaltan.

“El sábado pasado, el equipo de Montreal sufrió una derrota por 2-0 ante el Philadelphia Union, que durante gran parte del año ocupó el último lugar de la conferencia antes de su reciente repunte, y el miércoles, otra derrota en casa por 2-1 ante el Charlotte FC”, consignaron.

El análisis del técnico

La derrota del Montreal estuvo marcada por un penal por la falta de Viktor Radojevic sobre Donavan Phillip.

Tras el encuentro, el técnico Philippe Eullaffroy analizó este momento. “(Viktor) solo participó en media sesión con nosotros el jueves por la mañana. No fue un comienzo ideal para él. Estaba intentando adaptarse lo más rápido posible a un nuevo estilo de juego”, comenzó señalando.

“Es mucha información para asimilar de golpe, pero no tiene otra opción, ni él ni nosotros. Fue difícil para él, pero entendemos que se trata de eventos precipitados con muy poca preparación”, añadió.

Además, comentó que “en la segunda mitad fuimos un poco más consistentes en nuestro plan de juego. En la primera mitad, no fue así durante los últimos 20 minutos”, explicó.

“Cuando tenemos la posesión del balón, a menudo nos encontramos entre dos opciones. Por un lado, queremos hacer una transición rápida, mientras que por otro preferimos mantener la posesión más tiempo y asegurar el primer pase. Creo que ajustamos algunas cosas en el descanso. No creamos grandes ocasiones, pero fuimos más consistentes”, concluyó.