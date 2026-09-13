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    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Teherán aseguró que el entendimiento con Mascate establece nuevas rutas seguras de navegación, pero no supone la reapertura del estrecho. El acuerdo será presentado este lunes ante países de la región.

    Por 
    Felipe Rivera
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, descartó que el acuerdo alcanzado con Omán implique la reapertura del estrecho de Ormuz y condicionó esa decisión a que Estados Unidos retome los compromisos adquiridos en el Memorando de Islamabad, firmado entre Washington y Teherán en junio.

    El acuerdo con el sultanato de Omán, en ningún caso significará que se reabrirá el estrecho de Ormuz”, afirmó Araqchí en una entrevista con el medio panárabe Al-Araby Al-Jadeed.

    El jefe de la diplomacia iraní sostuvo que la condición planteada por Teherán es que Estados Unidos vuelva a cumplir los compromisos establecidos en el acuerdo alcanzado bajo mediación de Pakistán.

    Irán y Omán alcanzaron a principios de septiembre un acuerdo sobre rutas seguras de navegación en Ormuz, luego de conversaciones técnicas y diplomáticas entre ambos países. Los detalles serán presentados este lunes durante una reunión en la capital omaní.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    “El tema central de la reunión de mañana en Omán es la nueva ruta marítima a través del estrecho de Ormuz”, explicó Araqchí, quien agregó que Teherán entregará a los países participantes los detalles del acuerdo y los mapas correspondientes a la nueva ruta.

    En el encuentro participarán, además de Irán y Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos e Irak.

    Baréin, en cambio, anunció que no asistirá a la cita y sostuvo que no participará en reuniones colectivas que incluyan a Irán mientras no se restablezcan las relaciones diplomáticas entre ambos países. También ha cuestionado los ataques iraníes contra infraestructura y bienes civiles en la región.

    Araqchí afirmó que Irán considera que la responsabilidad de garantizar la seguridad y estabilidad regional recae en los propios países de la zona y manifestó que espera que la cita en Omán permita abrir nuevas consultas sobre asuntos de interés común.

    El Memorando de Islamabad

    El Memorando de Islamabad, firmado en junio entre Teherán y Washington con mediación de Pakistán, contemplaba de manera provisional el cese de las hostilidades, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense y la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

    El entendimiento incluía además el levantamiento de las sanciones petroleras contra Irán y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.

    Su implementación, sin embargo, quedó entrampada por las diferencias entre Estados Unidos e Irán sobre el control de las rutas marítimas en Ormuz, uno de los principales focos de tensión entre ambos países desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

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    Más sobre:IránOmánEstrecho de OrmuzEstados UnidosMundoInternacionalMedio oriente

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