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    Prisión preventiva para otros cuatro imputados por secuestros extorsivos: siete quedan con la máxima cautelar

    El Séptimo Juzgado de Garantía dejó en prisión preventiva a los cuatro imputados cuyas medidas cautelares permanecían pendientes. Con ello, siete detenidos en la investigación de la Fiscalía Supraterritorial quedan bajo la máxima cautelar, mientras que otros tres serán formalizados este martes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Prisión preventiva para otros cuatro imputados por secuestros extorsivos: siete quedan con la máxima cautelar JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Fiscalía Supraterritorial obtuvo la prisión preventiva de los cuatro imputados cuyas medidas cautelares permanecían pendientes en la investigación por secuestros extorsivos, asociación criminal, extorsión y otros hechos.

    Con esta resolución, son siete los detenidos que quedan en prisión preventiva en el marco de la causa, que mantiene a un total de 10 personas detenidas.

    Los cuatro imputados habían sido formalizados este sábado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

    Prisión preventiva para otros cuatro imputados por secuestros extorsivos: siete quedan con la máxima cautelar Diego Martin

    Durante esa audiencia, las defensas rechazaron las imputaciones por asociación criminal y secuestro y solicitaron medidas cautelares alternativas, entre ellas arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción de comunicación con los demás imputados.

    La revisión de las cautelares continuó este domingo, luego de que durante la jornada anterior quedara pendiente la resolución respecto de los cuatro formalizados.

    Siete imputados quedan en prisión preventiva

    La resolución se suma a las medidas cautelares decretadas el viernes contra el exfiscal Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi.

    De esta forma, los siete imputados formalizados hasta el momento permanecen bajo la máxima medida cautelar.

    Prisión preventiva para otros cuatro imputados por secuestros extorsivos: siete quedan con la máxima cautelar DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El Séptimo Juzgado de Garantía fijó además un plazo de 150 días de investigación.

    La causa indaga una red dedicada a secuestros extorsivos que, de acuerdo con los antecedentes entregados, operaba simulando procedimientos policiales. Las víctimas eran retenidas en un inmueble acondicionado como un cuartel de la PDI, donde se exigían grandes sumas de dinero a cambio de su liberación.

    Tres nuevos imputados serán formalizados el martes

    La investigación mantiene además a otros tres imputados detenidos, quienes fueron aprehendidos durante la noche del jueves.

    La Fiscalía Supraterritorial informó que este martes se realizará el control de detención y formalización de estas tres personas, en el marco de la investigación desarrollada junto a la Policía de Investigaciones.

    Entre esos detenidos se encuentra Stefano Andreotti Parada, alias “Taito”, quien, según los antecedentes recabados, está ligado a la hebra económica de la causa por extorsiones y se encontraría situado en las altas esferas de la estructura investigada.

    Más sobre:Secuestros ExtorsivosPolicialInvestigaciónFiscalíaVinko FodichPDI

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