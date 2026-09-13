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    Primer ministro de Irlanda resta importancia a dichos de Trump sobre una reunificación de la isla: “Ha habido una reacción exagerada”

    El primer ministro irlandés señaló que las declaraciones del presidente de Estados Unidos no fueron una sorpresa para él y sostuvo que, si se mantiene “la calma y la perspectiva”, se podrá seguir avanzando.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Primer ministro de Irlanda resta importancia a dichos de Trump sobre una reunificación de la isla: “Ha habido una reacción exagerada”

    El primer ministro irlandés, Micheál Martin, restó importancia este domingo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en apoyo a la reunificación de Irlanda y consideró que ha existido una reacción “exagerada”.

    “Las palabras del presidente no han sido una sorpresa para mí. Él cree que la unidad es la forma lógica de configuración de la isla”, señaló Martin a la prensa, luego de mantener un almuerzo con el mandatario estadounidense.

    Trump se encuentra de visita en Irlanda para asistir a un torneo de golf.

    Durante el encuentro, Martin explicó al presidente estadounidense el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 y la evolución política registrada desde entonces. “Creo que si todo el mundo mantiene la calma y la perspectiva seguiremos a partir de ahí”, sostuvo el primer ministro irlandés.

    Primer ministro de Irlanda resta importancia a dichos de Trump sobre una reunificación de la isla: “Ha habido una reacción exagerada”

    Trump insiste en postura sobre una Irlanda unida

    La controversia, principalmente en Reino Unido, se produjo luego de que Trump expresara el sábado su apoyo a la unificación de la República de Irlanda e Irlanda del Norte, territorio actualmente bajo soberanía de Londres.

    Este domingo, el mandatario estadounidense insistió en su postura y señaló que “lo natural es que estén juntas” las dos Irlandas.

    Más sobre:IrlandaEstados UnidosDonald TrumpEuropaReino Unido

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