Repasa el triunfo de la U ante La Serena que lo mantiene en la pelea por el Chile 2
En La Portada, los azules golearon a los papayeros y se mantienen igualados en puntaje con la UC.
Minuto a minuto
Deportes La Serena 0-3 Universidad de Chile
¡Nos despedimos!
Cerramos la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido en nuestro sitio web. ¡Buenas tardes!
¡Final del partido!
90′+6′. La U golea por 3-0 en su visita a La Serena y no se baja de la pelea por el Chile 2.
¡Gol de la U!
90′+4′. Llega la sentencia azul. A partir de un tiro de esquina, Igor Lichnovsky arremete por el centro del área y anota de cabeza. Es su primer tanto desde su retorno al club. Tuvieron que pasar 13 años.
Tiempo de adición
90′. Se agregan seis minutos en La Portada.
Tarjeta amarilla en la U
89′. Maximiliano Guerrero se gana la cartulina por una falta en el sector izquierdo.
Más cambios en La Serena
81′. Adentro Sebastián Díaz y Matías Pinto. Sale Matías Marín y Felipe Chamorro.
¡Doble salvada en la U!
79′. Primero, hay cabezazo de Rubio y Lichnovsky la saca en la línea. En segunda instancia, La Serena ejecuta rápido un córner y encuentra a un Castellón que se pone firme bajo los tres postes.
Ahora hay doble cambio en la U
73′. Entra Igor Lichnovsky e Ignacio Vásquez. Se retira del campo Nicolás Fernández y Juan Martín Lucero.
Cambios en La Serena
71′. Entra Joaquín Gutiérrez y Alexander Oroz. Sale Jeisson Vargas y Fernando Dinamarca.
La Serena busca el descuento
64′. Chamorro le gana por la espalda a Nicolás Fernández y envía un centro a Diego Rubio. El delantero papayero eleva por poco el testazo.
Tarjeta amarilla en la U
59′. Agustín Arce le tira un manotazo a Bruno Gutiérrez y es amonestado.
¡Gol de la U!
54′. Llega la revancha de Fabián Hormazábal. Tras fallar un gol claro hace tan solo unos minutos, el lateral se viste de centrodelantero y define de taco tras un centro de Maximiliano Guerrero.
¡La U tuvo el 2-0!
50′. Gran pase al espacio de Reinhart para Hormazábal, pero el lateral derecho de los azules manda por el costado de la red el remate.
Cambio en la Serena
50′. Entra Diego Rubio por Ángelo Henríquez.
¡Gol de la U!
46′. ¡Qué manera de los azules para arrancar el segundo tiempo! Sale mal desde el fondo La Serena y Agustín Arce lo aprovecha. El volante eludió varios rivales a punta de amagues y vence con un disparo cruzado a Tapia. Golazo.
¡Arranca el segundo tiempo!
45′. La Serena y la U ya disputan el complemento en La Portada.
Cambio en la U durante el entretiempo
Entra Marcelo Díaz por Gonzalo Reyna.
¡Final del primer tiempo!
45′+3′. En un partido de pocas llegadas, a excepción de la última, la U y La Serena igualan sin goles en La Portada.
¡No se puede creer el milagro en el área de La Serena!
45′. Tras un remate de Arce, Dinamarca la saca desde la línea de forma providencial. En el rebote, ni Lucero ni Vargas pueden empujarla cuando estaba el defensor tirado en el piso. Increíble.
Tarjeta amarilla en la U
29′. Ahora Eduardo Vargas se transforma en el infractor y recibe la cartulina.
La primera oportunidad de gol para la U
15′. Un testazo de Juan Martín Lucero pasa cerca del arco de José Tapia.
Tarjeta amarilla en La Serena
11′. Rafael Delgado baja a Eduardo Vargas y luego le tira un pelotazo cuando estaba en el piso.
¡Comienza el partido!
1′. La Serena ya se enfrenta a la U, en un duelo importante para la lucha del Chile 2.
La UC le mete presión a la U
Tras su triunfo ante Palestino, los cruzados le dejaron tarea pendiente a los azules en la lucha del Chile 2.
La formación titular de Universidad de Chile
La formación titular de La Serena
La Serena recibe a Universidad de Chile
En el estadio La Portada, los papayeros se enfrentan a los azules por la fecha 23 de la Liga de Primera.
¡Bienvenidos!
Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.