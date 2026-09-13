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    Roza la gloria en Irlanda: Joaquín Niemann se sube al podio en el DP World Tour

    El chileno acabó la competencia con una tarjeta total de -12 golpes, once palos por debajo del gran ganador, el irlandés Shane Lowry. Terminó en la segunda posición del certamen y escaló dentro del Top 40 del ranking mundial.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Pedro Salado/LIV Golf

    Joaquín Niemann se sube al podio en el Abierto de Irlanda. El golfista chileno consiguió quedarse con el subcampeonato de la competencia del DP World Tour en el campo del Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg. Esto le permitirá meterse dentro del Top 40 del ranking mundial, lo que le prácticamente le asegura su cupo dentro del Masters Tournament, el tradicional major que se juega en Augusta National, en abril del próximo año.

    El talagantino firmó una tarjeta total de -12 golpes que le permitieron consolidarse en la parte alta de la clasificación.

    Cabe recordar que su debut fue espectacular. En el primer día de competencia, Niemann marcó 5 golpes bajo el par de la cancha que lo dejaron en lo más alto. Sin embargo, el viernes tuvo que encarar condiciones desfavorables que lo hicieron bajar hasta la quinta ubicación.

    Ya el sábado, tuvo un buen repunte, anotando dos bogeys y 6 birdies que lo dejaron con la esperanza de batallar por el primer puesto.

    Con este objetivo arrancó el domingo, registrando el primer birdie del día en el hoyo 5. Un gran acercamiento al green lo dejó a cinco pies del objetivo y desde allí logró ingresar la pelota.

    En el término de la primera mitad, eso sí, no pudo reflejar las actuaciones pasadas en las que marcó banderas bajo el par en el sexto, séptimo y octavo hoyo, lo que le hubiese permitido reducir el margen con el líder.

    En la segunda parte del recorrido, Niemann arrancó con otro birdie en el décimo hoyo. Allí estuvo apunto de registrar un eagle, pero acabó quedando corto en el tercer palo por solo seis pulgas.

    Pero entonces, el camino se volvió inestable en el siguiente. En el par 3 de 175 yardas, el chileno no pudo calibrar de buena manera el golpe de salida desde el tee y la pelota quedó bastante alejada del agujero. Esto le significó sumar un tiro adicional que lo alejó de la meta.

    El chileno volvió a celebrar en el 14° hoyo, con un nuevo birdie. Y en el 17, pudo avanzar un puesto en la clasificación.

    Niemann encaró el hoyo de par 4 de 388 yardas casi replicando lo hecho el día jueves. Un certero palo desde el fairway lo dejó ubicado a poco más de 7 pies del agujero. Y ya con el tercer tiro, logró el cuarto birdie del día que lo situó en aquel momento en el segundo lugar junto al estadounidense Patrick Reed con un total de -12.

    Como el norteamericano ya había finalizado su recorrido, las miradas se centraron en el chileno que, de lograr un nuevo birdie, se quedaría con el subcampeonato en solitario.

    El hoyo decisivo se trataba de un par 4 de 452 yardas. Tras los primeros dos golpes quedó instalado a poco más de 27 pies del agujero y desde allí se jugó su última opción para coronarse. Desde allí el talagantino tomó el putter y golpeó la pelota. La dirección era la adecuada, pero esta se frenó una pulgada antes de ingresar. De esta manera, un nuevo golpe lo dejó con un par y con el segundo lugar compartido con Reed.

    Por cierto, el gran ganador de la competencia fue el representante local Shane Lowry (-23) quien había mostrado su candidatura para lograrlo en el segundo día de competencia, cuando marcó 8 golpes bajo el par, a pesar de un bogey, siendo el récord de la edición.

    Lee también:

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannAbierto de IrlandaDP World Tour

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