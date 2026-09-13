Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich. En la imagen, la formalización del exfiscal, Vinko Fodich.

La investigación de la Fiscalía Supraterritorial por una estructura vinculada a secuestros extorsivos y otros delitos en la Región Metropolitana continúa sumando diligencias, detenidos y audiencias de formalización.

Hasta el momento, la causa mantiene a 10 personas detenidas, entre ellas el exfiscal Vinko Fodich, funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) y civiles.

Cómo se inició la investigación

La causa se originó luego de que el Departamento de Asuntos Internos de la PDI detectara indicios de conductas irregulares al interior de la institución, lo que derivó en una investigación conjunta con la Fiscalía Supraterritorial, a cargo del fiscal Miguel Ángel Orellana.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich.

La Fiscalía informó inicialmente que, junto con la PDI, desarrollaba operativos en la Región Metropolitana en el marco de investigaciones por secuestros extorsivos, asociación criminal, extorsión y otros delitos. “Se mantienen diligencias en curso respecto a esta operación”, indicó el organismo.

Las primeras siete detenciones

Durante la jornada del miércoles fueron detenidas al menos siete personas. Entre ellas se encontraba Vinko Fodich, además de tres funcionarios activos de la PDI y otros civiles.

Entre los aprehendidos también figura Luis Moraga Parisi, primo hermano del excandidato presidencial Franco Parisi.

La Fiscalía informó posteriormente que la detención de los siete imputados fue ampliada hasta el viernes ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Prisión preventiva para Fodich y otros dos imputados

El viernes, el tribunal decretó prisión preventiva para Vinko Fodich, el inspector de la PDI Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi.

La investigación ha imputado cargos de asociación ilícita, secuestro extorsivo, extorsión y tenencia ilegal de armas y municiones, mientras que se fijó un plazo de 150 días de investigación.

Otros cuatro imputados formalizados

Este sábado se realizó una nueva audiencia ante el Séptimo Juzgado de Garantía, donde fueron formalizados otros cuatro imputados.

Tres corresponden a civiles y el cuarto es el subcomisario de la PDI, Pablo Gajardo Romo.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich. En la imagen, Pablo Gajardo Romo.

Durante la audiencia, el fiscal Miguel Ángel Orellana expuso los antecedentes de la causa, mientras las defensas rechazaron las imputaciones por asociación criminal y secuestro, solicitando medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, entre ellas arresto domiciliario, arraigo nacional, prohibición de acercarse a las víctimas y restricción de comunicación con los demás imputados.

La continuación de revisión de las medidas cautelares quedó fijada para este domingo desde las 9.00 horas, luego de que el juez propusiera inicialmente retomar la audiencia el lunes y la Fiscalía se opusiera debido a que debe preparar otra formalización programada para el martes.

Cómo habría operado la red investigada

De acuerdo con los antecedentes entregados, la investigación indaga una red dedicada a secuestros extorsivos que operaba simulando procedimientos policiales.

Las víctimas eran retenidas en un inmueble acondicionado como un cuartel de la PDI , donde se exigían grandes sumas de dinero a cambio de su liberación.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich

En el marco de las diligencias también se han ejecutado órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la capital y varios de los imputados han prestado declaración.

Tres nuevas detenciones y el rol atribuido a “Taito”

Durante la noche del jueves, la PDI concretó la detención de otros tres imputados, elevando a 10 el total de personas detenidas en la investigación.

Entre ellos se encuentra Stefano Andreotti Parada, alias “Taito”, identificado en los antecedentes entregados como líder de una banda dedicada al tráfico de drogas y vinculado a una facción criminal internacional que fue denominada por la policía como “Los Emisarios del Cauca”.

Según antecedentes recabados por La Tercera, Andreotti está ligado a la hebra económica de la causa por extorsiones y se encontraría situado en las altas esferas de la estructura investigada.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En indagaciones anteriores relacionadas con tráfico internacional se había establecido que utilizaba negocios formales para entregar estabilidad financiera a los clanes que integraban la organización, mediante contratos de trabajo, constitución de sociedades, compras de vehículos y arriendos de departamentos utilizados como casas de seguridad.

También se estableció que montó una casa de cambio en el centro de Santiago, utilizada para lavar divisas con el objetivo de financiar remesas en Colombia y Europa.

Los tres detenidos durante el jueves serán formalizados, de acuerdo con los antecedentes entregados, en una audiencia prevista para el martes.

Los antecedentes previos de Fodich

Antes de esta investigación, la Fiscalía Supraterritorial ya indagaba a Vinko Fodich en otra causa, en la cual había solicitado autorización judicial para intervenir sus comunicaciones telefónicas y revisar sus cuentas corrientes.

Lo que se sabe de la investigación por secuestros extorsivos que involucra al exfiscal Vinko Fodich. En la imagen, Vinko Fodich.

Fodich comparte la propiedad de E-Panda Financiero SpA, anteriormente denominada Change Panda SpA, con Luis Muñoz Morales, quien fue condenado a 800 días de pena remitida y multa por lavado de activos y que, según los antecedentes proporcionados, estaría vinculado a una asociación criminal colombiana dedicada a préstamos “gota a gota”.

Antes de su detención, Fodich había negado cualquier participación en una asociación criminal. Sostuvo que sus ingresos provenían de su ejercicio profesional y que su relación con la casa de cambios se limitaba a su condición de accionista minoritario, sin participación en la administración de la firma.