Moreira señala que Kast debe abordar rol de embajador Judd ante Trump

El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), manifestó su preocupación por el rumbo de las relaciones entre Chile y Estados Unidos, luego de las nuevas declaraciones del embajador estadounidense en el país, Brandon Judd.

Fue en entrevista con La Tercera que el embajador de Washington en Chile apuntó que seguiría “siendo un tipo diferente de embajador (…) si las personas se molestan por mis respuestas es su problema”. Esto, luego de los cuestionamientos que han generado algunas de sus intervenciones públicas recientemente.

Consultado por el tono del diplomático, Moreira —quien pudo conversar unos minutos con Judd en el marco del Te Deum Evangélico— aseguró que “ya no me están preocupando tanto las declaraciones del embajador, ¿sabe por qué? Porque tenemos que preocuparnos de la actitud que tiene el presidente Trump con Chile”, sostuvo el senador.

A juicio del parlamentario oficialista, las intervenciones de Judd no pueden analizarse de forma separada de la política exterior impulsada desde Washington.

“Cuando habla el embajador de Estados Unidos en Chile, no solamente está hablando por él, está hablando por instrucciones de la Casa Blanca”, afirmó.

Moreira indicó que la relación bilateral “tiene que conversarlo de presidente a presidente el Presidente Kast”.

El senador añadió que “obviamente no nos gusta el tono, pero quien está hablando no es el embajador de Estados Unidos, sino que está hablando el Presidente de los Estados Unidos”.

Los dichos de Judd sobre la “doctrina Donroe” en Chile y la participación de supuestas organizaciones de izquierda en el estallido social de 2019 han sido flanco de cuestionamientos de parte del mundo político chileno durante las últimas semanas.

De hecho, la semana pasada, sus dichos sobre las manifestaciones de hace seis años le significaron una citación a Cancillería para entregar los antecedentes que, según el embajador, tenía la inteligencia norteamericana.

Tras ese encuentro, mientras Judd retrocedió en sus dichos y aseguró que la información se basaba en “fuente abiertas” que provenían de parlamentarios y las policías nacionales, el canciller Francisco Pérez Mackenna recalcó que “los embajadores en general no deben opinar sobre la política interna en los países que están. Eso se lo hemos hecho saber al embajador Judd en varias oportunidades”.