SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Un implacable Oliver Solberg se lleva el título del Rally Chile Biobío 2026: “Por fin la suerte estuvo de mi lado”

    El piloto sueco, del equipo Toyota GR Yaris, conquistó la competencia que se desarrolló en el país. Con ello, se estrecha la lucha por la corona del Mundial a falta de dos fechas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Oliver Solberg se quedó con el título de l Rally Chile Biobío 2026. Foto: @OfficialWRC / X.

    Oliver Solberg consiguió este domingo quedarse con el título del Rally Chile Biobío 2026 del WRC. El sueco fue el más regular del paso de la competencia por el país y este domingo logró alzarse en el primer lugar.

    El piloto de Toyota había finalizado la jornada del sábado en el tope de la clasificación, por lo que hoy debía mantener la posición, la cual defendía por solo 19 segundos, por lo que no tenía margen para errores.

    A fin de cuentas, logró consolidarse y completó la fecha con un tiempo total de 2:57:08.2, con una ventaja de 16.6 segundos sobre Sébastien Ogier y 33.3 segundos de Adrien Fourmaux, quien cerró el podio.

    “Increíble. Ha sido un fin de semana increíble. Ha sido un año con altibajos, pero el equipo siempre me apoyó y creyó en mí. Por fin un poco de suerte de mi lado y puedo concentrarme en mi trabajo y hacer lo mío”, comentó tras cruzar la meta.

    “Este fin de semana fue perfecto. Elliott hizo un trabajo increíble, estoy agotado. Me puse el arnés de espalda antes de esta etapa para poder tomar los saltos a fondo”, complementó el ganador.

    Con este resultado, se estrecha la lucha por el título del Mundial a falta de dos fechas. Elfyn Evans (Toyota) aparece en el primer lugar con 230 puntos y es seguido por Sami Pajari (Toyota) 213 puntos y ahora Oliver Solberg (Toyota) aparece tercero con 209 puntos.

    Otro punto que quedó determinado en Chile fue el campeonato de constructores. Toyota celebra por décima vez, la sexta consecutiva desde 2021, igualó el registro histórico de Lancia.

    Su primer título de constructores llegó en 1993, seguido de los campeonatos de 1994 y 1999. Tras su regreso al campeonato en 2017, sumó otro título en 2018 antes de iniciar su racha actual.

    Es todo el equipo. Todo el trabajo en equipo, además del buen ambiente entre los pilotos. Luchan en las etapas, pero son buenos amigos”, declaró Juha Kankkunen, subdirector del equipo Toyota.

    Una prueba demandante

    Tras la disputa de la última fecha, los pilotos aprovecharon de referirse a las exigencias de los caminos chilenos. “Ha sido un fin de semana muy positivo. Creo que ayer tuvimos que tener cuidado con los neumáticos y no los forcé demasiado. El domingo empezamos a apretar y vimos algunos daños en los neumáticos. Siempre es difícil. Me alegra que podamos ser más rápidos. Creo que el viernes fue clave y la primera etapa marcó una gran diferencia. La lucha ha sido fantástica”, comentó Adrien Fourmaux.

    “Obviamente, intentamos ser lo más rápidos y eficientes posible. No podemos permitirnos quedarnos sin neumáticos para la vuelta. Hicimos lo que pudimos. Por supuesto, esta mañana todo parecía bastante bien, pero estas cosas pasan. Seguimos trabajando”, reflexionó por su parte Elfyn Evans.

    Por otro lado, el finlandés Esapekka Lappi indicó que “es, probablemente, uno de los rallies más desafiantes que he hecho, por la lucha que tuve con las sensaciones. El viernes fue una pesadilla. Luego perdimos la posición de salida para el sábado y desde entonces ha sido difícil. Hoy hubo un par de tramos mejores. Lo intenté y me divertí”.

    Lee también:

    Más sobre:RallyWRCCampeonato Mundial de RallyFIARally Chile Biobío 2026

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    Lo más leído

    1.
    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    2.
    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    3.
    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga

    4.
    El millonario cheque que aseguró Joaquín Niemann tras firmar el subcampeonato en Irlanda

    El millonario cheque que aseguró Joaquín Niemann tras firmar el subcampeonato en Irlanda

    5.
    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    6.
    Entradas agotadas y Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Entradas agotadas y Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Servicios

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Así funcionará el comercio durante la semana de Fiestas Patrias

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 13 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú
    Chile

    Investigan posible tráfico de cátodos de cobre: qué se sabe de la camioneta que explotó en la frontera con Perú

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    La Segpres se refuerza tras los últimos tropiezos legislativos: Sebastián Sotelo se suma al equipo de García Ruminot

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”
    Negocios

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Por qué Dario Amodei, el CEO de Anthropic, quiere que la IA vaya más lento y cuáles son sus propuestas

    Ana Botín: “Las cosas importantes Chile las tiene: las instituciones, las materias primas, la voluntad, la clase empresarial”

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini visita a un necesitado Villarreal por LaLiga

    “Que la gente crea, porque tiene con qué creer”: Ecuador da inicio a la era de Marcelo Gallardo

    El Colorado vibró con la adrenalina y velocidad del Volcom Avalanche 2026

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días
    Tecnología

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa
    Cultura y entretención

    Artista mapuche Seba Calfuqueo tendrá su primera exposición individual en Europa

    Cómo John Malkovich se posiciona como favorito a los Oscar por película filmada en Chile

    PJ Morton, tecladista de Maroon 5: “No compiten mi carrera en solitario con mi vida en el grupo”

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU
    Mundo

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    Sondeos en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro, cabeza a cabeza de cara a la segunda vuelta presidencial

    Nicolas Spohn, experto alemán y el auge de AfD: “No es que la gente sea más de derecha. Simplemente están más frustrados”

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”