Un implacable Oliver Solberg se lleva el título del Rally Chile Biobío 2026: “Por fin la suerte estuvo de mi lado”

Oliver Solberg consiguió este domingo quedarse con el título del Rally Chile Biobío 2026 del WRC. El sueco fue el más regular del paso de la competencia por el país y este domingo logró alzarse en el primer lugar.

El piloto de Toyota había finalizado la jornada del sábado en el tope de la clasificación, por lo que hoy debía mantener la posición, la cual defendía por solo 19 segundos, por lo que no tenía margen para errores.

A fin de cuentas, logró consolidarse y completó la fecha con un tiempo total de 2:57:08.2, con una ventaja de 16.6 segundos sobre Sébastien Ogier y 33.3 segundos de Adrien Fourmaux, quien cerró el podio.

“Increíble. Ha sido un fin de semana increíble. Ha sido un año con altibajos, pero el equipo siempre me apoyó y creyó en mí. Por fin un poco de suerte de mi lado y puedo concentrarme en mi trabajo y hacer lo mío”, comentó tras cruzar la meta.

“Este fin de semana fue perfecto. Elliott hizo un trabajo increíble, estoy agotado. Me puse el arnés de espalda antes de esta etapa para poder tomar los saltos a fondo”, complementó el ganador.

Con este resultado, se estrecha la lucha por el título del Mundial a falta de dos fechas. Elfyn Evans (Toyota) aparece en el primer lugar con 230 puntos y es seguido por Sami Pajari (Toyota) 213 puntos y ahora Oliver Solberg (Toyota) aparece tercero con 209 puntos.

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Otro punto que quedó determinado en Chile fue el campeonato de constructores. Toyota celebra por décima vez, la sexta consecutiva desde 2021, igualó el registro histórico de Lancia.

Su primer título de constructores llegó en 1993, seguido de los campeonatos de 1994 y 1999. Tras su regreso al campeonato en 2017, sumó otro título en 2018 antes de iniciar su racha actual.

“Es todo el equipo. Todo el trabajo en equipo, además del buen ambiente entre los pilotos. Luchan en las etapas, pero son buenos amigos”, declaró Juha Kankkunen, subdirector del equipo Toyota.

Una prueba demandante

Tras la disputa de la última fecha, los pilotos aprovecharon de referirse a las exigencias de los caminos chilenos. “Ha sido un fin de semana muy positivo. Creo que ayer tuvimos que tener cuidado con los neumáticos y no los forcé demasiado. El domingo empezamos a apretar y vimos algunos daños en los neumáticos. Siempre es difícil. Me alegra que podamos ser más rápidos. Creo que el viernes fue clave y la primera etapa marcó una gran diferencia. La lucha ha sido fantástica”, comentó Adrien Fourmaux.

“Obviamente, intentamos ser lo más rápidos y eficientes posible. No podemos permitirnos quedarnos sin neumáticos para la vuelta. Hicimos lo que pudimos. Por supuesto, esta mañana todo parecía bastante bien, pero estas cosas pasan. Seguimos trabajando”, reflexionó por su parte Elfyn Evans.

Por otro lado, el finlandés Esapekka Lappi indicó que “es, probablemente, uno de los rallies más desafiantes que he hecho, por la lucha que tuve con las sensaciones. El viernes fue una pesadilla. Luego perdimos la posición de salida para el sábado y desde entonces ha sido difícil. Hoy hubo un par de tramos mejores. Lo intenté y me divertí”.