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    Ofensiva hutí en Yemen deja 500 bajas, 1.500 heridos y profundiza crisis de desplazados

    A través de un comunicado, las fuerzas leales al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, indicaron, además, que cerca de 1.500 de sus combatientes resultaron heridos.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Ofensiva hutí en Yemen deja 500 bajas, 1500 heridos y profundiza crisis de desplazados

    Las Fuerzas de Resistencia Nacional (FRN) informaron este domingo sobre la muerte de más de 500 soldados han muerto en un mes de intensos combates con los rebeldes hutíes chiíes en la costa de Yemen.

    A través de un comunicado, las fuerzas leales al gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, indicaron, además, que cerca de 1.500 de sus combatientes resultaron heridos.

    Sobre las fuerzas hutíes, las FRN sostuvo que sufrieron más de mil bajas mortales y que miles de sus efectivos resultaron heridos durante los choques, ocurridos entre el 9 y 10 de agosto.

    Los peores ataques en años

    Las FRN apuntaron que los combates entre ambos bloques fueron los más encarnizados en varios años en la costa occidental del Yemen.

    Pese a las bajas y al repliegue hacia nuevas posiciones defensivas, el grupo aseguró que la medida no implica el término de su ofensiva y reafirmó su intención de continuar combatiendo junto a las fuerzas gubernamentales.

    Según señalaron, el objetivo de las FRN es “recuperar la unidad territorial del país y retomar el control de Saná”, capital que permanece en manos de los hutíes desde 2014.

    La escalada también ha profundizado la crisis humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó que al menos 76 mil personas han abandonado sus hogares desde julio, especialmente en zonas como Taiz, Lahj y Al Hudeida.

    Asimismo, más de 2.000 personas han salido desde Yemen hacia Yibuti desde el jueves, debido al aumento de los combates. El organismo indicó que está entregando asistencia en Obock, al norte de Yibuti, aunque advirtió que se requiere mayor apoyo humanitario.

    Los hutíes, que mantienen el control de buena parte del norte de Yemen, incluida Saná y la ciudad portuaria de Hodeida, han logrado importantes avances durante los últimos días en la costa del Mar Rojo.

    En ese sentido, el jueves tomaron el control de la ciudad portuaria de Moca y posteriormente avanzaron sobre Dhubab y una isla cercana, zonas consideradas estratégicas por su ubicación en las rutas de acceso al Mar Rojo.

    Los nuevos movimientos militares han elevado la tensión en una región clave para el tráfico marítimo internacional y han reavivado uno de los conflictos más prolongados de Medio Oriente.

    Lee también:

    Más sobre:HutíesYemenFRNSanáOIM

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