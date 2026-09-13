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    EN VIVO

    Repasa el empate entre Colo Colo y Deportes Concepción que tuvo a Vozinha como principal apuntado

    En un repleto estadio Monumental por el homenaje a Mirko Jozic, el Cacique solo alcanzó a rescatar un punto contra el León de Collao.

    Colo Colo recibe a Deportes Concepción por la Liga de Primera DIEGO MARTIN/PHOTOSPORT

    Minuto a minuto

    Colo Colo 1-1 Deportes Concepción

    Actualiza el relato aquí

    ¡Nos despedimos!

    Damos por cerrada la transmisión. Los invitamos a leer la crónica del partido en nuestro sitio web. ¡Buenas tardes!

    Se reduce la ventaja

    Colo Colo pierde puntos en semanas consecutivas. Con el empate ante Concepción, ahora son 12 los puntos que los separan de la UC y la U.

    ¡Final del partido!

    90′+6′. Colo Colo no puede celebrar en el homenaje a Mirko Jozic y solo alcanza a rescatar un empate ante Deportes Concepción en el Monumental.

    Pone las manos Araya

    90′+2′. La pelota parecía que se perdía por la última línea, pero Bolados se barre y obliga a los reflejos del golero lila.

    Tiempo de adición

    90′. Se jugarán seis minutos más en Macul.

    ¡Gol de Colo Colo!

    77′. Insólito blooper en el área de Deportes Concepción. En un centro inofensivo de Marchant, el paraguayo Fernando Martínez se mete en la trayectoria del portero Araya y anota un autogol infantil.

    Llueven las amarillas en Concepción

    68′. Dos tarjetas en cuestión de segundos. Primero, es para Norman Rodríguez, que corta un balón que se metía al área con la mano. Luego, Mario Sandoval es amonestado por reclamos.

    Cambios en Colo Colo

    61′. Entra Tomás Alarcón y Marcos Bolados. Sale Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán.

    Araya le vuelve a negar el gol a Madrid

    51′. Mala salida en el fondo lila que es aprovechada para el remate del volante con pasado en Everton. Nuevamente el portero de los sureños saca una mano salvadora.

    ¡Arranca el segundo tiempo!

    45′. Albos y lilas disputan el complemento en el estadio Monumental.

    ¡Final del primer tiempo!

    45′+3′. Con un gol de Norman Rodríguez, que contó con la complicidad de Vozinha, Deportes Concepción está sorprendiendo a Colo Colo y se impone por la cuenta mínima.

    Tiempo de adición

    45′. Se jugarán tres minutos más en Macul.

    Tarjeta amarilla en Concepción

    40′. Cristián Riquelme pierde la pelota en salida y embiste a Lautaro Pastrán.

    ¡Una de las atajadas del año!

    30′. Álvaro Madrid cabecea de manera frontal y el portero Araya contiene de forma impresionante. La sacó, literalmente, desde la línea.

    Colo Colo se vuelca en ataque

    28′. Leandro Hernández remata en la medialuna y su envío se desvía en un defensor lila. Pasó cerca.

    ¡Gol de Deportes Concepción!

    12′. En un córner, Norman Rodríguez anticipa la salida de Vozinha y sorprende al público en Macul. Hay complicidad del arquero de Cabo Verde.

    ¡Vozinha evita un mano a mano!

    6′. Ethan Espinoza se iba solo frente a la portería, pero la larga de manera excesiva y el arquero caboverdiano alcanza a achicar a tiempo.

    ¡Comienza el partido!

    1′. Colo Colo ya se enfrenta a Deportes Concepción en el estadio Monumental.

    Recibimiento por lo alto

    Con Mirko Jozic en el centro del campo, los jugadores de Colo Colo y Deportes Concepción saltan a la cancha bajo un emotivo homenaje.

    La formación titular de Deportes Concepción

    La formación titular de Colo Colo

    En el homenaje a Mirko Jozic

    Más allá de la pelea por el título, la expectación en Macul reside a partir de la presencia de Mirko Jozic. El entrenador que orquestó la Copa Libertadores de 1991 es el invitado ilustre en el cuadro albo.

    Colo Colo recibe a Deportes Concepción

    En un estadio Monumental repleto, el Cacique se enfrenta al León de Collao con la misión de dar un nuevo paso rumbo al título de la Liga de Primera.

    ¡Bienvenidos!

    Damos inicio a una nueva transmisión junto a El Deportivo del diario La Tercera.

    Más sobre:en vivo"minuto a minuto"Colo ColoDeportes ConcepciónFútbolFútbol chilenoLiga de Primera

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