Aeródromo Balmaceda será el primero de Chile con sistema ILS categoría II tras inversión de más de $34 mil millones

La Dirección de Aeropuertos (DAP) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) implemento una nueva tecnología de aproximación de precisión que permitirá que cerca del 99% de los vuelos pueda aterrizar incluso bajo condiciones de visibilidad adversas en el Aeródromo Balmaceda, ubicado en la Región de Aysén.

En concreto, el MOP implementará la tecnología de aproximación de precisión ILS categoría II, el que utilizará señales de radio de alta precisión para guiar a las aeronaves durante su aproximación a la pista cuando las tripulaciones enfrentan escenarios de baja visibilidad, como niebla densa o tormentas.

El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, indicó que “esta tecnología permitirá realizar operaciones de aterrizaje con un alcance visual en pista de hasta 350 metros, mejorando considerablemente el estándar actualmente disponible en el recinto”.

El subsecretario del MOP detalló que este nuevo sistema se enmarca en la modernización del aeródromo Balmaceda, cuyo fin es “disponer de una infraestructura más segura, confiable y preparada para enfrentar las particulares condiciones meteorológicas de la Patagonia” .

“El objetivo es entregar mayor certeza a pasajeros, a las líneas aéreas y a las comunidades que dependen de la conectividad aérea para sus desplazamientos, actividades productivas y acceso a servicios”, agregó Balmaceda.

Con la nueva implementación, el aeródromo Balmaceda se convertirá en el único aeródromo de Chile con esta categoría y en uno de los cinco terminales aéreos del país dotados con tecnología avanzada para reducir el riesgo de cancelaciones, demoras o desvíos ocasionados por condiciones meteorológicas adversas.

Aeródromo Balmaceda será el primero de Chile con sistema ILS categoría II tras inversión de más de $34 mil millones

De acuerdo con un análisis de la DAP incorporado al proyecto, el ILS CAT II permitirá elevar a un 98,8% la disponibilidad operacional durante el trimestre abril-junio, uno de los periodos más exigentes del año.

Asimismo, informaron que entre julio y septiembre, la disponibilidad podría alcanzar un 99,7%, mientras que durante el resto del año se situaría en torno al 100%.

Inversión de $34 mil millones

Si bien la implementación del nuevo sistema se enmarca en una modernización completa del principal recinto aéreo de la Región de Aysén, la iniciativa considera una inversión de $34.660 millones, destinados a adecuar la infraestructura aeroportuaria a la normativa vigente y a mejorar sus condiciones operacionales y de seguridad.

Las obras contemplan, de esta forma, la normalización de la pista, el desplazamiento de su umbral en 300 metros hacia el oriente y la habilitación de nuevas áreas de seguridad.

Asimismo, el proyecto incorpora, entre otras obras adicionales, la extensión de la calle de rodaje Alfa, obras de drenaje de aguas lluvias, reubicación de sistemas meteorológicos y nuevos sistemas de luces de aproximación.

Otra de las principales implementaciones fue el nuevo terminal de pasajeros del aeródromo, recientemente puesto en servicio.