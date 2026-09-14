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    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más de 18 millones de ejemplares

    El jueves pasado fue lanzado mundialmente La abuela Grúfalo, tercera entrega de una de las series más exitosas de la literatura infantil británica. Publicado en Chile por Contrapunto, el libro trae de vuelta, después de 22 años, la saga creada por la escritora Julia Donaldson y el ilustrador Axel Scheffler.

    Andrés GómezPor 
    Andrés Gómez

    Tiene unos colmillos terribles, unas garras terribles y una boca terrible. Las rodillas rugosas, los ojos naranjas, una verruga venenosa en la nariz y pinchos morados en la espalda. Hace 22 años protagonizó por última vez una historia nueva. Ahora el temible Grúfalo regresa al bosque: la exitosa serie creada por la escritora Julia Donaldson y el ilustrador Axel Scheffler vuelve a las librerías con una tercera aventura.

    “El Grúfalo le dijo un día a su hija: ‘Tu abuela Grúfalo viene a quedarse’”. Con esa noticia comienza La abuela Grúfalo, tercera entrega de una serie iniciada en 1999 con El Grúfalo y continuada en 2004 con La hija del Grúfalo.

    Lanzado mundialmente el jueves pasado y editado en Chile por Contrapunto, el libro marca uno de los regresos más esperados de la literatura infantil británica. Durante más de dos décadas, sus autores se resistieron a convertir a su criatura en protagonista de una saga seriada.

    Julia Donaldson guardaba desde hacía años la idea central de esta nueva historia, pero no conseguía desarrollarla. Según cuenta, la mantuvo encerrada “en el armario” hasta que el programa Early Words Matter, impulsado por el National Literacy Trust, utilizó los dos primeros libros en una campaña de lectura dirigida a niños y sus familias. La iniciativa la animó a volver sobre aquel proyecto inconcluso.

    Para entonces, la escritora también se había convertido en abuela. Al parecer, esa experiencia le permitió encontrar la perspectiva que le faltaba: incorporar la mirada y el protagonismo de un personaje mayor. La abuela que llega al bosque trae consigo su propio carácter y la posibilidad de observar a la familia del Grúfalo desde otra generación.

    Sin embargo, Axel Scheffler, no estaba convencido de que debieran regresar. Durante años, el ilustrador alemán había rechazado la posibilidad de una nueva visita al bosque oscuro. Pero cuando recibió el manuscrito de Donaldson cambió de opinión.

    “Nunca digas nunca, una lección aprendida para mí, que siempre que me preguntaban negaba la posibilidad de otra visita al profundo y oscuro bosque... Hasta que un día, de la nada, apareció un nuevo texto de Julia, maravillosamente ingenioso e inspirado. ¿Cómo lo consigue? ¿Puedo negarme? Por supuesto que no”, dijo.

    En rigor, nunca había dejado de dibujar por completo a la criatura. El Grúfalo se multiplicó en adaptaciones teatrales, películas animadas, juguetes, atracciones y campañas de lectura. En 2019 llegó incluso a una moneda conmemorativa británica. El desafío ahora era incorporar un personaje al universo visual de la serie: Scheffler debía imaginar a la madre del monstruo, alguien en quien fuera posible reconocer los rasgos de la familia, pero que tuviera también una personalidad propia.

    “Cuéntame sobre ella, papá. ¿Será igual que yo?”, pregunta la hija del Grúfalo. Si algo distingue a la abuela, cuenta su padre, es que tiene “un apetito ENORME”.

    En esta nueva aventura reaparecen personajes bien conocidos por los lectores: el zorro, el búho, la serpiente y, especialmente, el pequeño ratón marrón que dio inicio a la historia.

    Grandes y chicos

    Inspirada en un cuento tradicional chino, la primera aventura sigue a un pequeño ratón marrón que camina por el bosque y se encuentra sucesivamente con un zorro, un búho y una serpiente que pretenden comérselo. Para escapar de ellos inventa al Grúfalo, un monstruo cuyos platos favoritos son, precisamente, el zorro asado, el helado de búho y la tortilla de serpiente.

    El ratón se ríe de sus perseguidores, pero cuando cree haberse librado del peligro se encuentra cara a cara con el Grúfalo. Entonces recurre nuevamente al ingenio y construye una segunda ficción: convence al monstruo de que él es la criatura más temida del bosque.

    Publicado en 1999, El Grúfalo recibió el premio Smarties y se convirtió en una de las historias favoritas para leer antes de dormir en el Reino Unido. En 2004 apareció La hija del Grúfalo, que invertía el viaje del primer volumen: esta vez era la hija quien abandonaba la cueva para comprobar si existía el Gran Ratón Malo del que le había hablado su padre.

    Los dos libros han vendido en conjunto más de 18 millones de ejemplares y han sido traducidos a 115 idiomas. Escrita en verso y llena de rimas, repeticiones y juegos de palabras, la serie fue concebida para reunir a niños y adultos en torno a la lectura en voz alta. Ese encuentro entre generaciones se encuentra también en el origen del nuevo volumen.

    Los primeros niños que leyeron El Grúfalo a fines de los años 90 son hoy adultos, y muchos de ellos comparten el libro con sus propios hijos. De este modo, la serie retorna después de 22 años y se encuentra con lectores adultos que reconocen en ella una parte de su infancia.

    Más sobre:LibrosEl GrúfaloContrapuntoJulia DonaldsonLibros culto

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