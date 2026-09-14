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    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    La presidenta del Banco Central también señaló que, en los últimos 10 años, "hemos enfrentado una secuencia de shock externos e internos", y que “lo nuevo es la frecuencia con que se han sucedido, la simultaneidad con que han ocurrido y la dificultad creciente para leer sus efectos en tiempo real”.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    10 Septiembre 2026 Entrevista a Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Un llamado de atención sobre la secuencia de shocks que ha enfrentado Chile en los últimos años de manera sucesiva y sobre la posibilidad de que la debilidad de la economía se proyecte hacia el próximo año, realizó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, en su presentación en el ChileDay.

    En su presentación señaló que, en el último Ipom, se detalló que el escenario ha cambiado de manera importante respecto a lo que “preveíamos al inicio del año y creo conveniente repasar rápidamente lo que ocurría desde hace unos meses para entender de mejor manera la situación actual”.

    Según Costa, el cierre del estrecho de Ormuz abrió un espacio de incertidumbre “sobre la dimensión de sus efectos negativos en la economía global y del significativo aumento del precio del petróleo, y también de otros insumos relevantes que provienen de la región”, a la vez que el conflicto ha estado marcado por vaivenes en torno a un acuerdo de paz.

    “Los desarrollos más recientes, sin embargo, han reducido las perspectivas de una salida negociada, lo que ha vuelto a elevar los precios del petróleo y mantiene la incertidumbre sobre sus consecuencias de mediano plazo, las cuales crecen con la prolongación del conflicto y sus efectos en la provisión de petróleo”, indicó.

    Por otra parte, Costa apuntó que a partir de marzo la inflación se ha ubicado en torno a 4% en 12 meses, con un alza significativa en el segundo trimestre, producto del mencionado aumento del precio de los combustibles.

    “De este modo, si bien el paso de los meses ha ido mostrando una inflación en línea con lo esperado y cuyas perspectivas han tenido ajustes acotados, hemos visto cambios en otros frentes”, comentó.

    Respecto del crecimiento del PIB, sostuvo que para este año las proyecciones pasaron de un rango entre 1% y 1,75%, a entre 0,25% y 0,75%, “en un contexto en que proyectamos un menor crecimiento del consumo y una leve contracción de la inversión. Sin embargo, al mismo tiempo que reconocemos la debilidad actual de la economía, también reconocemos que cuenta con motores de crecimiento hacia 2027 y 2028. En particular, el impulso que la ley de Reconstrucción dará a la inversión, lo que se transmitirá al resto de la economía”.

    No obstante, también indicó que, “si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente que lo previsto”.

    Persistencia de los shocks

    La presidenta del Banco Central también se tomó un par de minutos para analizar “cómo hemos transitado en este entorno y qué aprendemos de esto para el futuro. Si repasamos lo que han sido los últimos 10 años, vemos que hemos enfrentado una secuencia de shock externos e internos. Lo nuevo no es que existan shocks, las economías siempre han enfrentado perturbaciones”.

    “Lo nuevo es la frecuencia con que se han sucedido, la simultaneidad con que han ocurrido y la dificultad creciente para leer sus efectos en tiempo real”, señaló.

    En esa línea, explicó que, “en pocos años hemos enfrentado una pandemia que paralizó buena parte de la actividad mundial y que desafió a las políticas públicas en diversos ámbitos. La invasión rusa-ucrania, con sus impactos en los precios de los alimentos, las materias primas y el costo y disponibilidad de la energía, especialmente en algunos países europeos”.

    “Sin embargo, lo relevante de este listado de eventos no es su extensión, sino que estos episodios no se presentan de manera aislada” apuntó.

    Por ello, comentó que “se fueron superponiendo, interactuando y alterando las relaciones económicas que estábamos acostumbrados a observar. Este es sin duda un quiebre respecto de lo que consideramos por décadas la normalidad macroeconómica, lo que nos ha puesto en un entorno en que las características de los escenarios posibles son más difíciles de anticipar. En este contexto, la incertidumbre ha ganado un lugar importante del escenario macroeconómico”.

    Más sobre:ChileDayRosanna CostaBanco Central

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