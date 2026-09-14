Club de Madrid suma a Gabriel Boric entre sus integrantes y destaca su compromiso con la democracia y el multilateralismo

El Club de Madrid anunció este lunes la incorporación del expresidente de Chile Gabriel Boric como el nuevo miembro de la organización internacional, que reúne a exjefes de Estado y de Gobierno democráticos de distintos países.

“ Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Gabriel Boric Font como el miembro más nuevo del Club de Madrid ”, señaló la entidad a través de una publicación en la que destacó la trayectoria política del exmandatario y su compromiso con la democracia y los derechos sociales.

El Club de Madrid es una organización internacional independiente, apartidista y sin fines de lucro, considerada el mayor foro mundial de exjefes de Estado y de Gobierno democráticos.

Fue constituido formalmente el 13 de mayo de 2002, tras una conferencia realizada en Madrid en 2001, y tiene como objetivo aprovechar la experiencia de sus integrantes para contribuir a las transiciones democráticas, la prevención de crisis y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.

La entidad reúne a más de 130 expresidentes y ex primeros ministros de más de 70 países. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentran la promoción de la democracia, el liderazgo eficaz y el impulso de cambios sociales.

En su presentación de Boric, el Club de Madrid destacó que el expresidente “ha dedicado su carrera a promover los derechos sociales, fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más sostenible e inclusiva”.

Asimismo, la organización valoró su experiencia en liderazgo político, políticas sociales, protección del medio ambiente y asuntos públicos. Según el club, su “fuerte compromiso con la democracia, el multilateralismo y la defensa de los derechos sociales y humanos” se alinea con la misión de la entidad.

Boric, quien ejerció la Presidencia de la República entre el 11 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2026, fue diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante dos periodos, antes de llegar a La Moneda. En la publicación, el Club de Madrid también resaltó su trayectoria como dirigente estudiantil y su participación en las movilizaciones sociales de 2011.

Actualmente, el exmandatario trabaja en la creación de una fundación orientada a contribuir al debate público sobre asuntos nacionales e internacionales, entre ellos la democracia, el multilateralismo y la defensa de los derechos sociales y humanos.