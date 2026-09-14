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    Política

    Club de Madrid suma a Gabriel Boric entre sus integrantes y destaca su compromiso con la democracia y el multilateralismo

    El expresidente fue anunciado como el nuevo miembro de la organización internacional, que reúne a más de 130 exmandatarios de más de 70 países y promueve la democracia, el liderazgo efectivo y el cambio social.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Expresidente Gabriel Boric.

    El Club de Madrid anunció este lunes la incorporación del expresidente de Chile Gabriel Boric como el nuevo miembro de la organización internacional, que reúne a exjefes de Estado y de Gobierno democráticos de distintos países.

    Nos sentimos honrados de dar la bienvenida a Gabriel Boric Font como el miembro más nuevo del Club de Madrid”, señaló la entidad a través de una publicación en la que destacó la trayectoria política del exmandatario y su compromiso con la democracia y los derechos sociales.

    El Club de Madrid es una organización internacional independiente, apartidista y sin fines de lucro, considerada el mayor foro mundial de exjefes de Estado y de Gobierno democráticos.

    Fue constituido formalmente el 13 de mayo de 2002, tras una conferencia realizada en Madrid en 2001, y tiene como objetivo aprovechar la experiencia de sus integrantes para contribuir a las transiciones democráticas, la prevención de crisis y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas.

    La entidad reúne a más de 130 expresidentes y ex primeros ministros de más de 70 países. Entre sus principales áreas de trabajo se encuentran la promoción de la democracia, el liderazgo eficaz y el impulso de cambios sociales.

    En su presentación de Boric, el Club de Madrid destacó que el expresidente “ha dedicado su carrera a promover los derechos sociales, fortalecer las instituciones democráticas y promover una sociedad más sostenible e inclusiva”.

    Asimismo, la organización valoró su experiencia en liderazgo político, políticas sociales, protección del medio ambiente y asuntos públicos. Según el club, su “fuerte compromiso con la democracia, el multilateralismo y la defensa de los derechos sociales y humanos” se alinea con la misión de la entidad.

    Boric, quien ejerció la Presidencia de la República entre el 11 de marzo de 2022 y el 11 de marzo de 2026, fue diputado por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante dos periodos, antes de llegar a La Moneda. En la publicación, el Club de Madrid también resaltó su trayectoria como dirigente estudiantil y su participación en las movilizaciones sociales de 2011.

    Actualmente, el exmandatario trabaja en la creación de una fundación orientada a contribuir al debate público sobre asuntos nacionales e internacionales, entre ellos la democracia, el multilateralismo y la defensa de los derechos sociales y humanos.

    Más sobre:Gabriel BoricDemocraciaClub de Madrid

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