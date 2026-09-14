SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

    A seis meses de su llegada a La Moneda, la apertura de movimiento de sus ministros ha llevado a que algunas voces critiquen esta postura del Presidente Kast, al considerar que genera un desorden al interior del Ejecutivo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El senador Andrés Longton (RN) llamó este lunes al Presidente José Antonio Kast a ordenar las intervenciones por parte de sus ministros sectoriales para así evitar eventuales flancos para el Ejecutivo.

    Y es que entre las evaluaciones que se han hecho a poco más de seis meses de la instalación del mandatario republicano en La Moneda ha estado el efecto que ha tenido el entregar autonomía en las intervenciones de los secretarios de Estado.

    Durante las últimas semanas esta misma postura que ha incentivado el mandatario con su gabinete ha abierto algunos problemas. Algunos ejemplos han sido las intervenciones del ministro de Defensa Fernando Barros respecto a los aranceles por parte de Estados Unidos, o las descoordinaciones en Cancillería sobre la situación con Argentina.

    Consultado en Desde la Redacción de La Tercera sobre elementos a nivel político que debería mejorar el gobierno tras seis meses, Longton señaló: “La coordinación y en la vinculación política entre los ministros con los parlamentarios hay un espacio de mejora indudablemente”.

    Remarcando que aunque el gabinete este compuesto por representantes no provenientes del mundo político, aquello finalmente no justifica el ejercer funciones de manera autónoma.

    Me parece que esa coordinación, y donde la cabeza y el jefe político es el ministro Alvarado, tiene que tener una bajada coherente y no autónoma desde el punto de vista del discurso y cómo se transmite esto y que cada ministro tenga claro cuál es su espacio de acción dentro de su ministerio”, señaló el senador de Renovación Nacional.

    Para continuar: “El Presidente primero, a través del jefe político, tiene que dar las señales lo suficientemente contundentes con sus ministros para señalarle que nadie puede pasar por arriba del ministro Alvarado, porque si no los problemas va a seguir canalizándolos el presidente Kast, y cuando todo termina en el escritorio del presidente Kast eso es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño me parece que hay que afinarlo”.

    Remarcando que la falta de diálogo y de coordinación en las intervenciones de los ministros pueden termoinar por “generar un clima de conflicto o de poco entendimiento”, Longton llamó directamente al Presidente a acotar la autonomía en las intervenciones de sus ministros.

    No pueden tener autonomía para decir lo que quieran, porque pasas a llevar a otros ministerios, pasas a llevar a otras carteras y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados, porque si tu quieres generar un conflicto planificado está bien, pero cuando generas conflictos en otras carteras y eso no está planificado o no está coordinado respecto a cómo proceder termina desviando la agenda”, enfatizó.

    Reforma constitucional de Seguridad

    En plena semana distrital, el senador continúa sus coordinaciones con su par Arturo Squella (Rep) para lograr un acuerdo al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para dar viabilidad al proyecto de reforma constitucional de Seguridad del Ejecutivo.

    Sobre estas negociaciones, Longton remarcó: “Hemos llegado a un completo acuerdo respecto al contenido y la viabilidad del mismo”.

    Por ello, esperan posterior al 18 de septiembre coordinarse con el presidente de la instancia legislativa, Pedro Araya (PPD), y los demás integrantes, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), para revisar en mayor detalle las propuestas.

    En concreto, según el senador, de las ocho propuestas originales del Ejecutivo finalmente se mantienen tres, pero con modificaciones: regímenes penitenciarios diferenciados, incorporar el concepto de crimen organizado y el refuerzo al estado de emergencia.

    “No es el proyecto más relevante del gobierno ni mucho menos, pero nos parece que es necesario actualizar la constitución frente a los fenómenos delincuenciales que vivimos”, enfatizó.

    Por lo mismo, otras iniciativas como el registro de organizaciones criminales estarían siendo descartadas en estas nueva propuesta de los parlamentarios oficialistas.

    “Desaparece porque llegamos a la convicción de que no es necesario reformar la constitución, además porque teníamos teníamos diferencias de fondo. Nosotros creemos que las organizaciones criminales no las determina ni el Presidente de la República ni el Senado, sino que se determinan mediante decisiones jurisdiccionales. No hay que pasar a llevar el debido proceso y no hay que politizar la justicia”, señaló al respecto.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRAndrés LongtonReforma constitucionalSeguridadMinistrosBalance

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El Pentágono confirma que EE.UU. ha desplegado armas en el espacio

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    2.
    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    3.
    Senador Luciano Cruz-Coke tras encuentro con Kast: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    Senador Luciano Cruz-Coke tras encuentro con Kast: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    4.
    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    5.
    Kast recibe a presidentes de partido en medio de preocupación por desempleo y baja en las encuestas

    Kast recibe a presidentes de partido en medio de preocupación por desempleo y baja en las encuestas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”
    Chile

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca
    Negocios

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”
    El Deportivo

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio
    Mundo

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia en respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

    Italia prorroga otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la crisis de Ceuta

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”