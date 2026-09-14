Longton (RN) llama a Kast a acotar intervenciones de sus ministros: “No pueden tener autonomía para decir lo que quieran”

El senador Andrés Longton (RN) llamó este lunes al Presidente José Antonio Kast a ordenar las intervenciones por parte de sus ministros sectoriales para así evitar eventuales flancos para el Ejecutivo.

Y es que entre las evaluaciones que se han hecho a poco más de seis meses de la instalación del mandatario republicano en La Moneda ha estado el efecto que ha tenido el entregar autonomía en las intervenciones de los secretarios de Estado.

Durante las últimas semanas esta misma postura que ha incentivado el mandatario con su gabinete ha abierto algunos problemas. Algunos ejemplos han sido las intervenciones del ministro de Defensa Fernando Barros respecto a los aranceles por parte de Estados Unidos, o las descoordinaciones en Cancillería sobre la situación con Argentina.

Consultado en Desde la Redacción de La Tercera sobre elementos a nivel político que debería mejorar el gobierno tras seis meses, Longton señaló: “ La coordinación y en la vinculación política entre los ministros con los parlamentarios hay un espacio de mejora indudablemente ”.

Remarcando que aunque el gabinete este compuesto por representantes no provenientes del mundo político, aquello finalmente no justifica el ejercer funciones de manera autónoma.

“Me parece que esa coordinación, y donde la cabeza y el jefe político es el ministro Alvarado, tiene que tener una bajada coherente y no autónoma desde el punto de vista del discurso y cómo se transmite esto y que cada ministro tenga claro cuál es su espacio de acción dentro de su ministerio”, señaló el senador de Renovación Nacional.

Para continuar: “El Presidente primero, a través del jefe político, tiene que dar las señales lo suficientemente contundentes con sus ministros para señalarle que nadie puede pasar por arriba del ministro Alvarado, porque si no los problemas va a seguir canalizándolos el presidente Kast, y cuando todo termina en el escritorio del presidente Kast eso es un problema, porque lo expones más de la cuenta. Si ese es un diseño me parece que hay que afinarlo”.

Remarcando que la falta de diálogo y de coordinación en las intervenciones de los ministros pueden termoinar por “generar un clima de conflicto o de poco entendimiento”, Longton llamó directamente al Presidente a acotar la autonomía en las intervenciones de sus ministros.

“ No pueden tener autonomía para decir lo que quieran, porque pasas a llevar a otros ministerios, pasas a llevar a otras carteras y puedes generar conflictos que no estén bien orquestados , porque si tu quieres generar un conflicto planificado está bien, pero cuando generas conflictos en otras carteras y eso no está planificado o no está coordinado respecto a cómo proceder termina desviando la agenda”, enfatizó.

Reforma constitucional de Seguridad

En plena semana distrital, el senador continúa sus coordinaciones con su par Arturo Squella (Rep) para lograr un acuerdo al interior de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta para dar viabilidad al proyecto de reforma constitucional de Seguridad del Ejecutivo.

Sobre estas negociaciones, Longton remarcó: “ Hemos llegado a un completo acuerdo respecto al contenido y la viabilidad del mismo ”.

Por ello, esperan posterior al 18 de septiembre coordinarse con el presidente de la instancia legislativa, Pedro Araya (PPD), y los demás integrantes, Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), para revisar en mayor detalle las propuestas.

En concreto, según el senador, de las ocho propuestas originales del Ejecutivo finalmente se mantienen tres, pero con modificaciones: regímenes penitenciarios diferenciados, incorporar el concepto de crimen organizado y el refuerzo al estado de emergencia.

“No es el proyecto más relevante del gobierno ni mucho menos, pero nos parece que es necesario actualizar la constitución frente a los fenómenos delincuenciales que vivimos”, enfatizó.

Por lo mismo, otras iniciativas como el registro de organizaciones criminales estarían siendo descartadas en estas nueva propuesta de los parlamentarios oficialistas.

“Desaparece porque llegamos a la convicción de que no es necesario reformar la constitución, además porque teníamos teníamos diferencias de fondo. Nosotros creemos que las organizaciones criminales no las determina ni el Presidente de la República ni el Senado, sino que se determinan mediante decisiones jurisdiccionales. No hay que pasar a llevar el debido proceso y no hay que politizar la justicia”, señaló al respecto.

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