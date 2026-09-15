Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

Los presidentes de los partidos que integran el oficialismo llegaron este lunes hasta La Moneda para reunirse con el Presidente José Antonio Kast, en una jornada de coordinación que estuvo centrada principalmente en la situación del empleo y en las medidas que el Ejecutivo prepara para enfrentar el complejo escenario económico actual.

Al encuentro, realizado cerca de las 18 horas, asistieron los timoneles Arturo Squella (Partido Republicano), Guillermo Ramírez (UDI), Andrea Balladares (RN) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

Tras la cita, Cruz-Coke detalló que Kast les comunicó que había instruido a distintas carteras elaborar, en el corto plazo, un plan de emergencia laboral, con participación de Hacienda, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

“Esta es una reunión que se hace periódicamente entre los presidentes del partido y el Presidente de la República para tener coordinación política. El énfasis que el Presidente nos ha ordenado es precisamente poner por delante los temas del empleo y la emergencia laboral”, sostuvo el timonel de Evópoli.

El senador agregó que la instrucción presidencial apunta a contar con el programa después de Fiestas Patrias.

“Ha instruido, y eso lo ha señalado taxativamente, al ministro de Hacienda, al ministro del Trabajo, a la Subdere, al ministro de Obras Públicas y al Ministerio de Vivienda para que a la brevedad posible tengamos un plan de emergencia laboral para poner a disposición de la ciudadanía”, afirmó.

Programa involucraría varias carteras

Cruz-Coke descartó que se trate simplemente de un relanzamiento de la agenda pro empleo que había impulsado anteriormente el Ministerio del Trabajo. Según explicó, la nueva iniciativa tendrá un alcance transversal y contemplará medidas vinculadas con inversión pública, vivienda, infraestructura y recursos fiscales.

“Hoy día estamos hablando de una agenda amplia que dice relación con obras públicas, con vivienda, con trabajo, con Subdere, que involucra a las regiones, que involucra a Hacienda”, planteó.

Asimimo, vinculó esta estrategia de “corto plazo” -que aún no ha sido informada oficialmente- con otras iniciativas que el Ejectivo espera que tengan efectos en un horizonte más extenso, entre ellas los proyectos de inversión aprobados por el comité de ministros y la denominada “megarreforma”.

“Pretende en el corto plazo tener un programa laboral de emergencia, para hacer frente a la emergencia, mientras toda la inversión que está a través del comité de ministros, donde se han aprobado muchos proyectos de inversión, (...) pone en marcha los asuntos de mediano plazo que se van a ver probablemente desde diciembre en adelante”, agregó.

Cabe señalar que la desocupación alcanzó 9,5% en el trimestre mayo-julio de 2026, su nivel más alto en cinco años.

Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

RN pone el foco en empleo, economía y costo de vida

En la misma línea, la presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, situó la discusión en tres áreas: empleo, costo de la vida y reactivación económica.

“Hoy día creo que todos coincidimos, y el Presidente también, en un foco respecto a empleo, a costo de la vida y claramente el cómo tenemos que hacer esfuerzos desde todos los sectores”, manifestó.

La senadora también fue consultada por los resultados de las últimas encuestas y el desplome en la evaluación del gobierno a seis meses de su llegada a La Moneda. Frente a ello, sostuvo que el Ejecutivo ha revisado los avances de su primer semestre y mencionó entre ellos la megarreforma.

“Hoy día, a seis meses, hemos visto distintas encuestas. El Presidente creo que en eso lo vivió también en campaña y las encuestas son fotos de los momentos”, respondió.

No obstante, reconoció que existe preocupación por las condiciones actuales de las familias y apuntó a que las próximas medidas deberían concentrarse en el corto plazo.

“Hay distintas ideas sobre la mesa y hay un trabajo que están desarrollando distintos ministerios y creo que en las próximas semanas o días vamos a ir conociendo cada uno de esos planes en detalle”, explicó.

La dirigenta añadió que, además de las reformas estructurales, el Ejecutivo debe evaluar propuestas de aplicación más inmediata.

“Parte de lo que hemos conversado hoy es qué otras medidas se pueden tomar y cómo el gobierno puede reactivar ciertas áreas que permitan que hoy día, más allá de las reformas estructurales, cómo mejorar lo que hoy tenemos con propuestas más concretas, con propuestas de corto plazo”, expresó.

Andrea Balladares, presidenta de Renovación Nacional (RN) JAVIER SALVO/ATON CHILE

UDI valora medidas de corto plazo

Tras el cónclave, el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró que el Ejecutivo avance hacia un programa específico para enfrentar el desempleo. El diputado remarcó que su partido había planteado durante las últimas semanas la necesidad de reforzar las políticas de empleo y orientar el próximo Presupuesto hacia ese objetivo.

“Es cierto, la UDI desde hace semanas ha estado pidiendo reforzar el esfuerzo en materia de empleo, diseñar un presupuesto orientado hacia el empleo y el Presidente hoy día nos cuenta no solamente eso, sino que además va a anunciar un plan de empleo”, afirmó.

El líder gremialista adelantó que el programa contemplará un esfuerzo fiscal y que buscará complementar las medidas de mediano y largo plazo con acciones de efecto más inmediato.

“No solamente vamos a estar atacando el problema del empleo en el mediano y largo plazo con la ley de reconstrucción y con la ley de mercado de capitales, sino que además vamos a estar atacando el problema del empleo en el corto plazo”, expresó.

Consultado por la caída en la aprobación presidencial, el diputado evitó situar las encuestas como el eje de la discusión.

“No hay que ponerse nerviosos, hay que seguir trabajando porque al final las encuestas muchas veces son un reflejo de la satisfacción de las personas”, afirmó.

Ramírez también atribuyó parte del escenario económico a la gestión de la administración anterior y utilizó una comparación deportiva para describir su diagnóstico.

“El gobierno pasado gastó más de la cuenta para mantener la economía a flote. La economía estaba dopada con el gobierno anterior”, sostuvo. Según agregó, la actual administración estaría tomando medidas para modificar esa situación, mientras que el plan laboral anunciado por Kast buscaría abordar las dificultades de corto plazo.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI MARIO TELLEZ

Republicanos comprometen apoyo legislativo

El senador Arturo Squella, por su parte, destacó que el plan anunciado por Kast involucre a varias carteras y no quede circunscrito únicamente al Ministerio del Trabajo.

“Nosotros tomamos de muy buena manera la premisa que ha compartido con nosotros el Presidente de la República. El que haya instruido a los ministros de las principales carteras de que en el menor tiempo posible presenten ante él un plan de emergencia que va a actuar de manera paralela desde cada uno de los ministerios, más allá del de Trabajo”, relató.

El presidente del Partido Republicano comprometió además respaldo para la eventual tramitación de iniciativas que requieran pasar por el Congreso.

“Nos ponemos a plena disposición para que todo aquello que diga relación con trabajo legislativo en esta emergencia laboral cuente con la celeridad que todos los partidos oficialistas vamos a inyectar en esta materia”, expresó.

Squella planteó que el calendario legislativo también estará marcado por la discusión del proyecto de la Ley de Presupuesto 2027, cuyo ingreso al Congreso debe concretarse antes de que termine el presente mes.

“Seguramente este tema lo va a atravesar durante esos 60 días de trabajo”, sostuvo, en referencia a la discusión presupuestaria.