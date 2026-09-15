SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Gonzalo Winter (FA) y Ley de Lobby: “Yo la haría cada día más estricta”

    En el programa de streaming de La Tercera, el exabanderado del Frente Amplio abordó el debate sobre el rol de expersoneros del gobierno en el mundo privado. Esto, luego de que Matías Meza-Lopehandía defendiera su trabajo en una oficina de lobby. "Lo que no puede pasarnos, en primer lugar, es que le prohibamos a los militantes trabajar, pero, por otro lado, lo que jamás puede pasarnos es que el Frente Amplio, en sus entes públicos, represente intereses privados", afirmó.

     

    En la mesa de discusión del Frente Amplio (FA) se reinstaló en los últimos días un debate en torno el paso de exautoridades de gobierno al mundo privado. Quien reavivó el fuego de la discusión fue el exjefe de gabinete del expresidente Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, quien reconoció su trabajo “en una oficina de lobby”.

    “¿Trabajaste una vez en el Estado y no puedes volver a trabajar en el mundo privado?”, defendió el abogado en entrevista a La Segunda.

    En Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Francisco Artaza-, el diputado y excandidato presidencial del FA, Gonzalo Winter, abordó la controversia en torno al tema.

    Además, hizo un diagnóstico de los primeros seis meses del gobierno del Presidente José Antonio Kast, el que tildó de ‘charcha’, y del rol de la oposición, que calificó de “impotente”.

    ¿Cómo describiría en una frase el balance de estos seis meses del gobierno?

    Un gobierno que yo creo que tiene dos características principales y las dos son más bien negativas. La primera es que con mucha claridad ha avanzado en ocupar el Estado para los intereses del 1% más rico del país (...) y, en segundo lugar, un gobierno muy, si me excusan la expresión, charcha, con mucha inexperiencia, impericia, con ministros que dicen una cosa y otro ministro que dice otra. Están vinculadas las dos cosas.

    La administración actual fue crítica de los primeros pasos que dio el gobierno anterior, su gobierno, que también tuvo esas impericias y falta de experiencia.

    No creo mucho en esas teorías. Creo que en Chile la política es relato y el gobierno del presidente Boric, justamente, llegó intentando representar intereses distintos a los de quienes generaron la historia, el relato de la impericia de nuestro gobierno. Pero hay cosas en que se puede graficar (...). El ministro de Relaciones Exteriores (Francisco Pérez Mackenna) no tiene ninguna experiencia en su vida adulta ni en lo público, ni en relaciones exteriores, ni en política, que son tres cosas distintas. ¿Por qué tenemos a cargo de RR.EE. a una persona que nunca se ha dedicado a eso? Entonces, uno dice, obvio que las cosas salen mal si tenemos a cargo de las cosas más importantes a gente que no tiene ninguna experiencia en aquello.

    Su gobierno puso en el Ministerio del Interior y seguridad de ese entonces a una persona que estaba ligada a salud y al Colegio Médico.

    Un error. Y es un buen ejemplo porque la ministra Izkia Siches, a mi juicio, es una persona brillante, pero efectivamente asumió en un cargo que no correspondía. Una persona que no había trabajado nunca en el Estado era muy difícil que lo hiciera bien un cargo que es el segundo en jerarquía en la Administración Central.

    ¿Cuál es el balance del rol de la oposición en estos seis meses?

    La oposición parte, en un primer semestre, viniendo de una derrota muy fuerte en lo presidencial, que mi juicio es grave, y la oposición no puede desentenderse y no puede mantener la altivez del ganador cuando eres la persona que ha perdido. Eso requiere una humildad obligatoria. En segundo lugar, la oposición tiene un problema que no se había visto desde el retorno a la democracia, que nunca una oposición había tenido tan poca representación en ambas cámaras y nunca un gobierno había tenido las mayorías que tiene el Presidente Kast (...). Eso hace que gran parte de nuestras propuestas, que a mi juicio son bastas en soluciones para los problemas de Chile, sean poco audibles.

    Utilizó la palabra ‘charcha’ para evaluar al gobierno. ¿Qué concepto le da a la oposición?

    Impotente. Por dos motivos principales. Uno, el de los números. Más allá de las discusiones que podamos dar, al final del día en el Congreso los votos se cuentan y nunca una oposición había tenido tal falta de capacidad de amenaza sobre el gobierno.

    Pero también desarticulación...

    Más o menos. Yo creo que en la lamentable situación de minoría en que estamos, la centroizquierda y la izquierda están más unidas que en otros periodos.

    ¿Alguien que trabajó en el Estado puede trabajar en el mundo privado?

    Claro.

    ¿En qué vereda se para usted a propósito de la polémica por Matías Meza-Lopehandía?

    La pregunta que usted hace es amplísima. ¿Alguien que trabajó en el Estado puede trabajar en el mundo privado? Es un rotundo sí. Ahora, hay que tener ciertos resguardos porque casi todos los mercados se atienen a leyes que hace el Estado y representar intereses privados frente al Estado en el marco de la ley es una actividad que no tiene nada de ilícita. De hecho, es necesaria y hasta puede ser positiva porque muchas veces yo acepto reuniones de lobby que dejo totalmente registradas y me ayudan a entender mejor muchas veces cómo funcionan ciertos mercados.

    ¿Dónde está el margen?

    El margen es actuar siempre dentro de la ley (...). Voy a poner un ejemplo. A (Luis) Hermosilla no le echamos en cara que haya representado a sus clientes dentro del Código Procesal Penal, lo que le echamos en cara es lo que hacía por teléfono, son las presiones que hacía de manera externa. Eso evidentemente que no se puede hacer, es ilícito y eso tiene que ser combatido. Para ser bien franco, como partido, que es la pregunta a la usted me quiere llevar y le encuentro razón que me quiera llevar para allá, tenemos que poner resguardo para que todas las conversaciones que tengan que ver con el cruce entre lo privado y lo público estén estrictamente amarradas a la forma en que la ley...

    ¿Están todos en esa?

    Yo supongo que sí. Lo que no puede pasarnos, en primer lugar, es que le prohibamos a los militantes trabajar, pero, por otro lado, lo que jamás puede pasarnos es que el Frente Amplio, en sus entes públicos, represente intereses privados.

    ¿Es suficiente esa ley?

    No. Esa ley yo la haría cada día más estricta porque para nosotros, los que trabajamos en lo público, se nos hace más fácil en la medida en que la ley sea lo más estricta posible. Porque si no, lo que pasaría es que si no existiera la Ley de Lobby, entonces un diputado como yo no hablaría con nadie del mundo privado, para no meterse en problemas.

    Más sobre:Desde la RedacciónGonzalo WinterFAFrente AmplioLobby

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara

    Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado y doble homicidio frustrado en Quilicura

    Lo más leído

    1.
    Tras acusar a republicanos de “operación política” para sacarlo del cargo: Orrego se reúne este miércoles con Kast en La Moneda

    Tras acusar a republicanos de “operación política” para sacarlo del cargo: Orrego se reúne este miércoles con Kast en La Moneda

    2.
    Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    Luciano Cruz-Coke, presidente de Evópoli: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    3.
    Servel confirma a Denisse Catalán como presidenta del PDG y a Franco Parisi como secretario general

    Servel confirma a Denisse Catalán como presidenta del PDG y a Franco Parisi como secretario general

    4.
    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    Kast instruye “plan de emergencia laboral” a corto plazo y partidos oficialistas comprometen apoyo para acelerar medidas

    5.
    Diputados opositores ofician a ministro Arrau para retirar la toma de razón de Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    Diputados opositores ofician a ministro Arrau para retirar la toma de razón de Contraloría del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal

    6.
    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Macaya y seis meses de gestión de Kast: “Ahora lo que uno le tiene que exigir al gobierno es empezar a mostrar estos resultados”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Fondas en Santiago: revisa los artistas invitados por día y los precios de las entradas

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Ipswich Town vs. Arsenal por la Carabao Cup

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara
    Chile

    Dan de baja a soldado tras participar en robo con intimidación a estación de servicio en Santa Bárbara

    Prisión preventiva para imputado por homicidio calificado y doble homicidio frustrado en Quilicura

    Matthei arremete contra la coordinación del Ejecutivo: “A Alvarado no lo inflan”

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre
    Negocios

    Crisis laboral: gobierno alista plan para fin de mes y apunta a generar más de 25 mil empleos en el cuarto trimestre

    CAF anuncia US$6.000 millones para impulsar la productividad y el empleo en Chile

    Cómo opera Fannie Mae, el modelo de EE.UU. que miró el gobierno para proponer fondo para viviendas en MK4

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento
    Tendencias

    Un modelo anticipa lluvia sobre el promedio en estas zonas de Chile: cuándo y qué esperar de este evento

    La ropa que elegimos también dice cómo queremos sentirnos esta primavera y verano

    Lo vemos después del 18

    Boca Juniors del suplente Carlos Palacios supera a Sao Paulo y se mete entre los cuatro mejores de la Sudamericana
    El Deportivo

    Boca Juniors del suplente Carlos Palacios supera a Sao Paulo y se mete entre los cuatro mejores de la Sudamericana

    Otra baja para Daniel Garnero: titular de la UC pasará por el quirófano y arriesga perderse el resto del campeonato

    Unión La Calera oficializa a su nuevo DT con el objetivo de conseguir la permanencia en Primera

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación
    Tecnología

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular
    Cultura y entretención

    Miguel Tapia y la leyenda de Los Prisioneros en el Caupolicán; un reconocimiento para una historia viva y popular

    “Estábamos planeando su viaje a Chile”: productora de Patricio Guzmán revela filme inconcluso

    Nostalgia de la Luz: el documental de Patricio Guzmán en que unió astronomía y memoria y que lo enfrentó a TVN

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán
    Mundo

    Con 220 votos a favor: Cámara de Representantes de EE.UU. insta a Trump a retirar las tropas de la guerra de Irán

    Argentina rechaza guía británica para hacer negocios en Malvinas y anuncia nuevas medidas contra empresas

    JD Vance alarga los plazos de Trump para la guerra de Irán y afirma que “entrará en una fase muy diferente en un par de meses”

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón
    Paula

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa