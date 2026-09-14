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    Subtel apunta a que ley de IA debe tener “reglas concretas” para que la ética no sea “algo etéreo”

    La subsecretaria Romina Garrido, que participó en un foro organizado por la CAF, apuntó a que tanto en Latinoamérica como en Chile “hemos ido avanzando a un paso un poco más retrasado en normativas que protegen a las personas y sus datos en el ciberespacio”.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este lunes en el Foro Internacional Digitalizar para Transformar organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), distintos actores de la industria digital debatieron respecto a la regulación de Inteligencia Artificial (IA) y la soberanía digital. Entre ellos la subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido; el director de ventas corporativas para América Latina de Nvidia, Marcio Aguiar; el vicepresidente ejecutivo de Millicom, Karim Lesina; y la asesora técnica el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil, Caroline Nascimento.

    La jefa de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) apuntó a que desde el gobierno, junto con el Ministerio de Ciencia, se está trabajando en un cambio en la propuesta de Ley de Inteligencia Artificial. “Soy una convencida que tiene que ser una normativa habilitadora pero que tiene que tener reglas concretas para que no hablemos de la ética como algo etéreo”, dijo Romina Garrido en el panel.

    La autoridad declaró que deben ser práctica concretas las que se imparten en las compañías que implementan sistemas de inteligencia artificial: “cómo se evalúan, cómo se auditan, y cómo se monitorean. Es la única forma en que uno puede finalmente prevenir los daños que estos sistemas hagan florecer nuestra sociedad y que no se transformen en la réplica de sesgo y o de discriminación, sino que sean finalmente tecnologías que nos ayuden y nos lleven hacia el desarrollo”, declaró.

    Garrido afirmó que tanto Latinoamérica como Chile “hemos ido avanzando a un paso un poco más retrasado en normativas que protegen a las personas y sus datos en el ciberespacio”. Apuntó a que las definiciones sobre soberanía digital permitirán que Chile se convierta en un hub digital.

    El potencial de la región

    “Chile es y tiene todas las condiciones para ser un hub digital (...) la conversación hoy en día se está moviendo más allá de la innovación frente a regulación, hacia innovación frente a capacidades. Qué capacidades tenemos hoy en día los países de poder ofrecer condiciones habilitantes para poder para poder proyectar una industria de inteligencia artificial”, declaró la subsecretaria.

    De izquierda a derecha: Karim Lesina, Marcio Aguiar, Caroline Nascimento, Romina Garrido y Christian Asinelli.

    Pero más allá de Chile, los participantes del panel apuntaron al potencial de la región Latinoamericana. “Cuando hablamos de soberanía digital tenemos que pensar a nuestra región como una región y no como no sé cuántos países que van a desarrollar su propia reglamentación o su propio proyecto. Miramos la región con una escala. Europa se desarrolló así grande gracias a la creación de la Unión Europea, la creación de una escala que le permite de competir en el mercado globa. Muchas veces tenemos tendencia a querer ganar mercado y a no mirar que es más importante coordinarnos con los vecinos que intentar de ser más competitivo”, dijo Karim Lesina de Millicom.

    Aguiar se refirió al talento de la región: “hay un potencial enorme”. Apuntó a las carreras que se están impartiendo, por ejemplo, en Brasil dedicadas específicamente a la inteligencia artificial, las que “están cambiando la manera de cómo nuestra región va a poder competir y llegar al nivel de las otras regiones. Pero estamos en un nivel muy bueno, nos estamos posicionando cada vez mejor y teniendo un respeto mucho grande de gente que viene de Europa, incluso de Asia, que está mirando a nuestra región por la diversidad y el tamaño. Si nos unimos como un bloque, tenemos una gran competencia y una gran calidad de talentos para todo el mundo”, dijo.

    La asesora técnica el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos de Brasil, Caroline Nascimento, por su parte propuso un “sistema regional de procesamiento de autodesempeño compartido con acceso y uso definidos para apoyar a las empresas de la región, las universidades, el sector público. Creo que son áreas muy interesantes para Latinoamérica y que nos pueden fortalecer”.

    De izquierda a derecha: Karim Lesina, Caroline Nascimento, y Marcio Aguiar.

    Además, enfatizó en la relevancia de que la región tenga una “voz común y más fuerte en los foros internacionales, para que tengamos más poder de defender aquello que nos interesa. Muchas veces vamos a los foros internacionales y simplemente aceptamos las decisiones de las grandes potencias y quedamos marginados en estos procesos que muchas veces nos podrían beneficiar”.

    Karim Lesina declaró que la decisión de ser más autónomos como América Latina “la tenemos que tomar ahora, porque para ser competitivo y permitir a América Latina estar en el mundo más competitivo, las decisiones se toman hoy. Y es muy complicado”.

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